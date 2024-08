L’IA change la donne dans la gestion documentaire et le traitement intelligent des documents. De quoi permettre à un acteur comme BOX de se réinventer et d’étendre les capacités de sa plateforme de stockage et partage de documents dans le cloud. Box annonce l’acquisition de la jeune pousse polonaise Alphamoon.

« Nous entrons dans une nouvelle ère de la gestion intelligente des contenus avec cette acquisition, qui constitue un tournant décisif dans notre mission de révolutionner la façon dont les entreprises tirent de la valeur de leur contenu », explique Aaron Levie, co-fondateur et CEO de Box en annonçant l’acquisition de la startup Alphamoon. « En intégrant la technologie IA de pointe d’Alphamoon à Box AI et en accueillant l’équipe talentueuse d’Alphamoon au sein de Box, nous sommes prêts à relever les défis de longue date liés à la création de métadonnées à grande échelle et à offrir à nos clients des capacités d’automatisation sans précédent. »

Fondée en 2017, la startup polonaise Alphamoon s’est spécialisée dans le traitement par l’IA des documents. Outre ses fonctions d’OCR, sa solution procure des outils d’extraction automatique de données, de classification de documents, etc.

Et c’est justement son IA d’extraction de métadonnées qui intéresse tout particulièrement Box afin de venir enrichir les fonctionnalités « Box AI » de sa plateforme cloud.

C’est la seconde acquisition majeure de Box ces derniers mois. L’éditeur avait en effet acquis récemment la startup Crooze. Avec Alphamoon et Crooze, les deux éléments nécessaires pour une gestion moderne et intelligente du contenu sont désormais intégrés à Box : être capable d’extraire les métadonnées du contenu de manière intelligente (via l’IA d’Alphamoon), et être capable de rendre et d’automatiser les workflows autour de celles-ci de manière très simple, sans code également (via l’IA de Crooze).

Les détails de la transaction financière n’ont pas été dévoilés.

