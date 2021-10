Box, célèbre fournisseur d’espaces de stockage collaboratif dans le cloud et éditeur d’une plateforme de Cloud Content destinée aux entreprises, renforce sa protection Shield pour mieux lutter contre les ransomwares et la fuite de données.

L’éditeur a ainsi enrichit Shield d’une technologie anti-malware qui complète les approches traditionnelles d’analyse basées sur la fonction de hachage ou les empreintes digitales des logiciels malveillants connus. Les clients bénéficieront désormais d’une couche de sécurité supplémentaire qui examine l’intérieur des fichiers individuels pour identifier les logiciels malveillants, puis efface automatiquement le fichier ou bloque la propagation du logiciel malveillant en quasi temps réel.

En plus d’aider à détecter et stopper les menaces potentielles ou les comptes compromis, Shield utilise également l’intelligence artificielle (Machine Learning) pour aider à prévenir les fuites de données accidentelles grâce à un système de classifications de sécurité manuelles et automatisées pour les fichiers et les dossiers (système par ailleurs associé à des politiques d’accès basées sur cette classification). Autrement dit, Shield s’enrichit aujourd’hui d’une IA de reconnaissance et classification des données sensibles s’accompagnant de fonctions et d’alertes DLP (Data Leak Prevention). La classification automatique applique intelligemment des étiquettes aux fichiers en fonction de leur contenu, ce qui permet aux clients de découvrir et d’étiqueter les fichiers sensibles à grande échelle.

Les mises à jour de l’auto-classification sont disponibles pour les clients de Box Shield aujourd’hui.