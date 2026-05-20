Pour concurrencer la nouvelle vague agentique portée par OpenClaw, Claude Cowork et OpenAI Codex, Google dégaine Gemini Spark, un agent IA personnel capable de travailler en continu dans l’écosystème Google. Une annonce du Google I/O 2026 qui pourrait faire basculer l’IA agentique du cercle des power users vers le grand public.

L’IA agentique a d’abord explosé par la marge. Pas avec un produit grand public bien rangé, mais avec OpenClaw, ce projet open source devenu phénomène chez les développeurs et les power users qui fait un carton en Chine notamment. Son idée était simple mais puissante : relier un grand modèle de langage à des outils du quotidien pour qu’il ne se contente plus de répondre, mais qu’il agisse. OpenClaw pouvait ainsi vider une boîte mail, envoyer des messages, gérer un calendrier ou encore interagir via WhatsApp, Telegram ou Slack, tout en exécutant localement une partie des tâches sur la machine de l’utilisateur. Le projet a rapidement dépassé le simple gadget, au point d’accumuler plus de 200 000 étoiles GitHub.

Mais OpenClaw a aussi montré la face rugueuse de l’agentique : donner des droits à une IA, c’est lui confier une partie de son environnement numérique. Et quand l’agent hérite des permissions de l’utilisateur, la frontière entre automatisation utile et catastrophe opérationnelle devient fine. Certains usages expérimentaux ont frôlé la suppression massive d’e-mails et autres dérives plus incontrôlées que l’inverse.

Claude Cowork et Codex ont ouvert la voie à l’agent généraliste

Anthropic a ensuite donné une forme plus lisible à cette promesse avec Claude Cowork. Là où le chatbot attend une succession de prompts, Cowork part d’un objectif et produit un livrable. Il travaille sur les fichiers locaux, les dossiers et les applications du poste de travail pour organiser des documents, produire des rapports, synthétiser des sources ou extraire des informations depuis des fichiers non structurés. Anthropic le présente explicitement comme une déclinaison des capacités de Claude Code, mais adaptée aux travailleurs non techniques.

OpenAI Codex a suivi une trajectoire parallèle. Conçu d’abord comme agent de développement logiciel, Codex s’est progressivement élargi. Son application Desktop permet de superviser plusieurs agents en parallèle, de gérer des tâches longues, d’utiliser des worktrees isolés et de s’appuyer sur des “Skills” pour exécuter des workflows plus larges que la simple génération de code : documentation, prototypage, manipulation de fichiers, création de tableurs, gestion de tickets ou déploiements cloud. OpenAI assume désormais cette extension : Codex reste centré sur le code, mais devient un outil de travail généraliste dès lors que le code sert de couche d’exécution. En attendant d’en étendre encore un peu plus le champ d’action via sa future super-app.

Gemini Spark : l’agent personnel selon Google

C’est dans ce contexte que Google annonce Gemini Spark. L’ambition est claire : faire entrer l’agentique dans l’usage quotidien, non pas comme un outil séparé, mais comme une extension naturelle de Gemini, Gmail, Docs, Sheets, Slides, Chrome, Android et, demain, macOS.

Google présente Spark comme un agent IA personnel disponible 24/7, capable de gérer des tâches en arrière-plan « sous la direction » de l’utilisateur. Techniquement, Spark repose sur Gemini Flash 3.5 et sur le harnais agentique Antigravity (que Google est en train de nous glisser à toutes les sauces). Il fonctionne dans le cloud, sur des machines virtuelles dédiées Google Cloud, ce qui lui permet de continuer à travailler même lorsque l’ordinateur est fermé ou le téléphone verrouillé.

Ce point est essentiel. Spark n’est pas seulement un assistant plus bavard. C’est une couche d’exécution persistante. Il peut surveiller des flux, déclencher des tâches récurrentes, extraire des informations de différents services Google, produire des documents et préparer des actions sans attendre que l’utilisateur relance chaque étape manuellement.

Ce qui le différencie d’OpenClaw et de Cowork

Face à OpenClaw, Gemini Spark joue une carte radicalement différente. OpenClaw séduit par son ouverture, son caractère local et sa capacité à être bricolé, étendu, détourné. Spark mise au contraire sur l’intégration native, la supervision produit et la profondeur de l’écosystème Google. Il ne demande pas à l’utilisateur de monter une passerelle locale, de gérer des scripts ou de connecter manuellement un agent à ses outils. Il arrive directement branché sur les services où se trouvent déjà les e-mails, les documents, les calendriers, les présentations et les feuilles de calcul.

Face à Claude Cowork, Spark se distingue par sa logique de continuité. Cowork est pensé comme un agent de poste de travail : on lui confie un dossier, une tâche, un objectif, puis il produit un résultat. Spark vise davantage l’agent ambiant : celui qui surveille, trie, résume, déclenche, prépare et relance tout au long de la journée. Il n’est pas seulement “dans le desktop”, il est dans le cloud, dans Workspace, dans Android, dans Chrome et bientôt dans l’application Gemini pour macOS.

Face à Codex, enfin, la différence tient à la cible. Codex part du développeur et élargit progressivement ses usages. Spark part du quotidien numérique grand public : famille, travail, organisation personnelle, PME, achats, documents, mails, rendez-vous.

Ce que l’on peut faire concrètement avec Spark

Les exemples donnés par Google sont très parlants. Spark peut analyser chaque mois les relevés de carte bancaire pour repérer de nouveaux abonnements ou des frais cachés. Il peut surveiller les e-mails envoyés par l’école des enfants, extraire les dates importantes, puis envoyer un résumé quotidien consolidé au parent et à son conjoint. Il peut aussi rassembler des notes de réunion dispersées entre mails et conversations, produire un Google Doc structuré et préparer l’e-mail de lancement du projet.

Dans un contexte professionnel, l’exemple devient encore plus intéressant. Un utilisateur peut demander à Spark de rédiger un point d’avancement pour son manager à partir de ses e-mails, documents, feuilles de calcul et présentations. Une petite entreprise peut lui confier la surveillance de sa boîte de réception afin de ne pas manquer une demande client.

Google prévoit aussi d’étendre Spark à des services tiers via le Model Context Protocol, avec des connexions annoncées à Canva, OpenTable et Instacart. À terme, l’agent pourrait donc préparer une réservation, composer un panier de courses, produire un visuel ou automatiser une séquence complète entre plusieurs applications. Mais Google précise que les actions sensibles, comme envoyer un e-mail ou dépenser de l’argent, déclenchent une demande de permission et nécessitent donc une approbation humaine préalable.

Les limites : confiance, contrôle et disponibilité

La limite la plus évidente est la disponibilité. Spark n’est pas encore un produit grand public pleinement ouvert. Google indique un déploiement auprès de testeurs de confiance cette semaine, puis une bêta réservée aux abonnés Google AI Ultra aux États-Unis la semaine suivante. L’entreprise précise aussi que les fonctionnalités varieront selon les abonnements et les zones géographiques.

La deuxième limite est la confiance. Spark est puissant précisément parce qu’il peut lire beaucoup de choses : mails, documents, agendas, informations personnelles, services connectés. Plus l’agent est utile, plus il devient intrusif. Google promet un fonctionnement sous contrôle de l’utilisateur, avec choix des applications connectées et validation avant les actions à fort impact. Mais l’expérience réelle dépendra de la clarté des permissions, de la qualité des journaux d’activité, de la capacité à annuler une action et de la robustesse des garde-fous. Et, pour l’Europe, du respect du RGPD et de l’AI Act.

La troisième limite est opérationnelle. Les agents restent faillibles. Ils peuvent mal interpréter une consigne, prioriser le mauvais signal, résumer de travers, confondre deux contacts, ou produire un document cohérent mais incomplet. Dans un usage personnel, c’est gênant. Dans un usage professionnel, juridique, financier ou médical, cela devient un risque. Spark devra donc prouver qu’il sait demander confirmation au bon moment, expliquer ses décisions et rester auditable. Là encore, la technologie n’est pas assez mature pour se prononcer.

L’avantage décisif : l’écosystème Google

La vraie force de Spark n’est pas seulement son modèle. C’est sa distribution. Google affirme que Gemini compte désormais plus de 900 millions d’utilisateurs mensuels dans 230 pays et plus de 70 langues. Aucun OpenClaw, aucun Cowork, aucun Codex ne dispose d’un tel point d’entrée grand public.

C’est ce qui pourrait changer l’échelle de l’agentique. Jusqu’ici, les agents étaient surtout des outils d’initiés : développeurs, early adopters, abonnés premium, équipes techniques. Avec Spark, Google peut transformer une fonction avancée en geste quotidien : « demande donc à Gemini de s’en occuper ».

Le basculement ne se fera pas par une interface spectaculaire, mais par des usages répétitifs : préparer la journée, surveiller les e-mails importants, relancer un dossier, consolider des notes, organiser un déplacement, suivre une dépense.

En d’autres termes, Spark pourrait devenir à l’agentique ce que Gmail a été au mail web ou Google Maps à la navigation : non pas le premier produit du genre, mais celui qui rend l’usage évident pour des centaines de millions de personnes.

Et l’Europe, alors ?

Pour l’instant, le lancement de Spark reste très encadré. Google parle d’une bêta pour les abonnés Google AI Ultra aux États-Unis, sans calendrier européen précis. Le déploiement mondial devrait donc être progressif, d’autant que Spark touche directement à des sujets sensibles : données personnelles, consentement, accès aux communications, automatisation d’actions et responsabilité en cas d’erreur.

En Europe, le sujet sera particulièrement surveillé. Spark n’est pas un simple générateur de texte : c’est un agent qui observe, croise et agit. Il devra donc s’insérer dans un cadre où le RGPD, les règles de consentement, les politiques de conservation des données et l’AI Act pèseront lourdement sur les modalités de lancement. Pour Google, l’enjeu sera de proposer un agent assez autonome pour être utile, mais assez explicable et contrôlable pour être acceptable.

C’est tout le paradoxe de Gemini Spark. Plus il sera invisible, plus il sera pratique. Mais plus il agira en arrière-plan, plus il devra rendre visible ce qu’il fait, pourquoi il le fait, avec quelles données et sous quelle autorité. C’est à cette condition que l’agentique pourra vraiment quitter les démonstrations de conférence pour entrer dans la vie numérique de tous les jours. Le chemin est donc encore long.

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