Les attaquants n’ont plus besoin de forcer la porte : ils se connectent, automatisent et exploitent les angles morts du SaaS, de l’IA et du travail à distance. Le risque cyber change d’échelle, et impose aux entreprises de défendre leurs systèmes avec la même vitesse que ceux qui les ciblent.

Désormais, les conseils d’administration et les directions générales doivent se confronter à la mesure de l’efficacité (MOE) qui est un indicateur bien plus concret. Dans l’approche classique de la gestion des risques en entreprise, la cybersécurité a longtemps été considérée comme un sujet technique, traité par des experts et surtout évalué selon la sophistication du code. En 2026, cette lecture a profondément basculé. La complexité d’une attaque ne constitue plus, à elle seule, le principal critère de dangerosité.

La MOE mesure la menace en fonction du rapport entre l’effort consenti par l’attaquant et l’effet opérationnel obtenu. Or, nous assistons aujourd’hui à une industrialisation complète des cybermenaces : la barrière à l’entrée s’est effondrée, et le « piratage interactif » a cédé la place à un modèle automatisé, scalable et structuré comme une véritable offre de services. Les dirigeants doivent comprendre que le tissu conjonctif de l’écosystème numérique, autrement dit les intégrations pensées pour accroître la productivité, est désormais devenu la principale surface de vulnérabilité.

L’effondrement du périmètre

La stratégie de défense dite du « château fort et des douves », qui a structuré la sécurité des entreprises pendant des décennies, est désormais dépassée. Avec l’effacement du périmètre traditionnel, l’identité est devenue la cible prioritaire. En 2026, les attaquants ne cherchent plus tant à « pénétrer » les systèmes qu’à simplement s’y « connecter ».

En récupérant en temps réel des jetons de session au moyen de dispositifs industrialisés de vol d’informations, ils parviennent à contourner l’authentification multifactorielle (MFA) classique. Cette mutation a profondément fait évoluer le ransomware. D’une opération technique complexe, c’est devenu un simple événement de connexion. Les attaquants peuvent ainsi se déplacer latéralement et rapidement dans les réseaux, sans déclencher les mécanismes d’alerte traditionnels.

L’instrumentalisation du tissu conjonctif

Les entreprises modernes fonctionnent désormais au rythme des intégrations SaaS-to-SaaS. Mais cette chaîne d’interconnexions, conçue pour fluidifier les opérations et accélérer la productivité, est devenue un puissant levier pour les attaquants. Une seule intégration dotée de privilèges excessifs peut aujourd’hui être transformée en arme via l’IA pour déclencher simultanément des violations chirurgicales à travers des écosystèmes entiers.

Dans ce nouveau contexte, la sécurité des données de l’entreprise ne se mesure plus à la robustesse de son propre pare-feu, mais à la solidité de l’intégration tierce la plus fragile de sa pile technologique. On observe déjà des cas dans lesquels des acteurs peu sophistiqués exploitent l’IA générative pour évoluer en temps réel dans des environnements SaaS complexes et inconnus, identifier des données de production sensibles, puis les exfiltrer avec une précision redoutable.

L’industrialisation de l’« initié malveillant »

La tendance la plus préoccupante de 2026 est sans doute l’industrialisation des identités frauduleuses au sein de la main-d’œuvre occidentale. Des acteurs liés à des États parviennent désormais à infiltrer directement les effectifs des entreprises en recourant à des identités deepfake et à des « fermes d’ordinateurs portables » déportées, destinées à entretenir l’illusion d’une présence physique légitime.

Ce phénomène transforme le travail à distance en véritable vecteur d’attaque, en introduisant des initiés malveillants au cœur même des systèmes administratifs et financiers les plus sensibles de l’organisation. Nous sommes face à un mode d’exploitation fondé sur un très haut niveau de confiance apparente, capable de contourner les contrôles classiques d’identité et de géolocalisation. Il impose, par conséquent, un basculement stratégique : passer d’une logique de défense périmétrique à une logique de vérification biométrique continue.

De l’« attaque par le système » à la « sécurité par le système »

L’essor de l’IA a fait émerger un risque sur deux fronts. D’un côté, l’usage de l’IA en entreprise conduit à faire transiter du code source et des données financières vers des systèmes devenus des cibles de choix pour l’exfiltration. De l’autre, l’IA permet à des attaquants, même peu sophistiqués, de mener rapidement des opérations complexes capables de contourner les défenses classiques.

Le paysage de 2026 se caractérise ainsi par une logique d’« attaque par le système », où la vitesse d’exécution prime sur la rareté des compétences. Pour y répondre, les organisations doivent adopter une logique de « sécurité par le système » : automatiser la défense face à des attaques DDoS de très grande ampleur, renforcer une approche Zero Trust centrée sur l’identité, et appliquer strictement le principe du moindre privilège à l’ensemble des intégrations SaaS.

Le paysage des menaces en 2026 valorise moins le bruit que la discrétion. Les adversaires exploitent désormais les infrastructures cloud, les environnements SaaS et les outils d’IA des entreprises pour soutenir, financer et amplifier leurs opérations. Il ne s’agit plus d’un simple enjeu technique relevant du seul service informatique, mais d’une vulnérabilité structurelle qui appelle une remise en cause profonde du modèle d’entreprise. Pas un jour sans que j’aie ce type de discussions avec nos clients en Europe et en France.

À l’ère du chaos industrialisé, la résilience ne consiste plus uniquement à empêcher les attaquants d’entrer, mais à garantir la continuité de la mission, même lorsque l’infrastructure subit une pression extrême. C’est une réalité que je retrouve chaque jour dans mes échanges avec nos clients, en Europe et en France. Les interconnexions numériques qui soutiennent la croissance de l’entreprise doivent donc devenir la priorité absolue du renforcement de sa sécurité.

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Par Tony Van den Berge, VP EMEA chez Cloudflare

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