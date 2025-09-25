À l’occasion de la Cloud Week Paris 2025, Alexandre Bord, directeur Cloud France pour Orange Business, détaille la stratégie cloud de l’opérateur face aux enjeux de souveraineté et à la montée des coûts des hyperscalers américains.

Orange Business renforce sa position sur le marché du cloud souverain français avec l’obtention de la certification SecNumCloud pour son datacenter de Grenoble, dans le cadre de sa plateforme Cloud Avenue. Cette qualification, particulièrement exigeante, s’inscrit dans une stratégie plus large de l’opérateur pour répondre aux préoccupations croissantes des entreprises françaises en matière de souveraineté numérique.

Une offre cloud complète face à l’hybridation du marché

Contrairement au discours dominant du « move to cloud » généralisé vers les hyperscalers, Orange Business observe sur le terrain une réalité plus nuancée. « Ce que l’on constate dans beaucoup d’entreprises aujourd’hui, c’est justement une hybridation en raison d’enjeux de prix, en raison d’enjeux de souveraineté entre ces différentes technologies« , explique Alexandre Bord.

Cette hybridation s’appuie sur l’offre Cloud Avenue, qui propose des services IaaS, PaaS et CaaS répartis sur quatre datacenters français. La plateforme, certifiée HDS (Hébergement de Données de Santé), intègre également des GPU as a service et des solutions de conteneurisation avec OpenShift.

La souveraineté, un enjeu économique autant que géopolitique

Au-delà des considérations réglementaires liées au SecNumCloud, Orange Business identifie des motivations économiques croissantes pour ses clients. Les augmentations tarifaires régulières des solutions SaaS – jusqu’à 10% par an selon les chiffres cités lors de la Cloud Week – représentent un doublement des factures sur sept ans, pesant significativement sur les budgets informatiques.

« Depuis plusieurs années, depuis cinq ans, il y a une préoccupation croissante des COMEX, des décideurs, des DSI sur les enjeux de souveraineté« , souligne le directeur cloud France d’Orange Business, évoquant à la fois la souveraineté réglementaire et les questions de dépendance technologique dans un contexte géopolitique tendu.

L’IA générative intégrée à l’écosystème cloud souverain

Orange Business n’oublie pas les enjeux d’intelligence artificielle générative dans sa stratégie cloud. L’opérateur propose des GPU NVIDIA as a service sur ses plateformes, permettant aux clients d’héberger leurs propres modèles de langage (LLM) ou de consommer ceux proposés par Orange Business.

Cette approche s’appuie sur des partenariats stratégiques avec des acteurs français et européens comme Mistral, ainsi que sur les développements internes d’Orange Innovation, notamment la solution Live Intelligence développée en partenariat avec LightOn.

Perspectives : une montée en puissance programmée

Avec deux datacenters supplémentaires en cours de qualification SecNumCloud, Orange Business ambitionne de proposer rapidement une couverture nationale complète de ses services cloud souverains. Cette stratégie d’investissement témoigne de la conviction de l’opérateur que les enjeux de souveraineté numérique continueront de structurer le marché français dans les années à venir.

Pour les DSI français, cette évolution offre une alternative crédible aux solutions des hyperscalers américains, particulièrement pour les workloads sensibles ou soumis à des contraintes réglementaires strictes.

