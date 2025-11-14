Au programme cette semaine d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT : une « vraie fausse » nouvelle version de Windows 11 taillée pour les futurs PC ARM, un Visual Studio 2026 transformé en IDE dopé à l’IA, Acronis qui mise sur la cyber résilience sur site, SAP poussé à des concessions par Bruxelles, le départ annoncé de Yann LeCun de Meta, un Top 250 des éditeurs français porté par une croissance à 14 % et une Union européenne tentée d’assouplir RGPD et IA Act au risque de fragiliser sa crédibilité réglementaire.

Bienvenue dans ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire avec l’actualité IT vue depuis le poste de pilotage des DSI.

Cette semaine, Microsoft occupe largement le terrain : côté poste de travail avec un Windows 26H1 qui ressemble à une version majeure mais ne concernera vraiment que la prochaine génération de PC ARM, et côté outillage de développement avec un Visual Studio 2026 qui assume enfin son statut d’« Intelligent Developer Environment » en plaçant GitHub Copilot et des agents IA au cœur du cycle de dev. Dans le sillage, Microsoft annonce aussi le lancement de « .NET 10 » alors que le framework devient de plus en plus populaire auprès d’une nouvelle génération de développeurs.

Sur le front de la résilience et de la souveraineté, Acronis choisit la carte du 100 % local avec Cyber Protect Local pour les environnements IT/OT où le cloud reste tabou.

Sur le front réglementaire et business, SAP s’apprête à lâcher du lest face à la Commission européenne sur ses pratiques de licences et de maintenance, offrant potentiellement un nouveau levier de négociation aux DSI engagés dans des migrations longues.

L’annonce du départ de Yann LeCun de Meta pour lancer sa propre structure consacre le choc de lignes stratégiques entre LLM géants et « world models » plus ambitieux.

Notre dossier de la semaine revient sur un Top 250 des éditeurs français en croissance de 14 %, porté par l’IA et un modèle SaaS toujours très robuste. Pendant ce temps là Bruxelles tergiverse encore et s’interroge dangereusement sur un assouplissement de RGPD et de l’IA Act qui mérite, lui, un sérieux carton rouge.

AU SOMMAIRE

En Bref

Windows 26H1, une vraie fausse nouvelle version

Microsoft bouscule son cadencement avec une mouture 26H1 de Windows 11 très technique, bâtie sur une nouvelle base « Bromine » et optimisée pour les futurs PC ARM Snapdragon X2 et puces Nvidia, mais quasiment invisible pour les parcs x86 actuels.

>> Windows 26H1 : l’ombre d’une révolution qui ne vous concerne pas (encore)

Visual Studio dopé à l’IA

Avec Visual Studio 2026, l’IDE historique se mue en « Intelligent Developer Environment » : intégration profonde de GitHub Copilot, agents IA pour C# et C++, profiling intelligent et mises à jour découplées des toolchains font passer l’assistance IA du gadget à l’outillage de production.

>> Visual Studio 2026 : quand l’IDE devient intelligent et accélère le futur du développement

>> .NET 10 : l’IA native propulse la plateforme vers un nouvel âge

Acronis renforce la cyber résilience

Cyber Protect Local transpose sur site la plateforme de sauvegarde et de cybersécurité d’Acronis pour les environnements IT/OT où le cloud est proscrit, en combinant backup, anti-ransomware et gestion des terminaux dans un cadre souverain conçu pour les secteurs régulés.

>> Acronis déploie Cyber Protect Local pour renforcer la cyber résilience sur site

SAP prêt à des concessions

Sous la pression d’une enquête formelle de la Commission européenne, SAP s’apprête à proposer des mesures correctrices sur ses pratiques de support et de maintenance on-prem, ce qui pourrait redonner de l’air aux clients ECC/Business Suite engagés dans des trajectoires de migration longues.

Yann LeCun quitte Meta

Selon le Financial Times, Yann LeCun s’apprête à quitter Meta pour lancer sa propre société et mettre en pratique sa vision de l’IA fondée sur les « world models », un départ qui illustre le recentrage de Meta sur les LLM généralistes et la superintelligence industrielle.

>> De FAIR à la startup : ce que le départ de Yann LeCun révèle du virage IA de Meta

Le Dossier

14 % pour le Top 250

La 15ᵉ édition du Top 250 Numeum/EY confirme la solidité du logiciel français avec une croissance de 14 % pour les éditeurs de plus de 100 M€ et une IA désormais au cœur des roadmaps, entre adoption massive de l’IA générative, enjeux de souveraineté, tension sur les talents et RSE devenue pilier de gouvernance.

>> 15ᵉ édition du Top 250 : l’IA s’invite au cœur du logiciel français

Rendez-vous

Allumer le feu avec Ignite

Microsoft Ignite 2025 promet de « rallumer le feu » autour de la plateforme Azure, des Copilots et des workloads IA, avec un agenda très orienté Cloud & AI Platforms, sécurité/Zero Trust et solutions métier IA-natives dans Microsoft 365, Dynamics 365 et Power Platform.

>> Microsoft Ignite – November 18–21, 2025

Carton rouge

L’UE prête à céder ?

Sous la pression des lobbies et de Washington, la Commission européenne envisage d’assouplir et de décaler certaines dispositions de l’IA Act et de retoucher le RGPD dans le cadre du « Digital Omnibus », au risque d’envoyer un signal d’affaiblissement réglementaire peu compatible avec les ambitions de souveraineté numérique affichées depuis dix ans.

>> Enquête : la révision discrète du RGPD – qui y gagne, qui y perd ?