Face à des objectifs clairs – réduction des coûts, automatisation, cloud et décarbonation – l’industrie entre dans une phase de mutation profonde. Pour les ESN, c’est une occasion unique de s’imposer comme partenaires stratégiques, en contribuant à atteindre ces priorités.

L’industrie française est à l’aube d’un changement profond. Sous la pression conjuguée de la compétitivité, de la transition énergétique et de la révolution numérique, ses priorités sont désormais claires : réduction des coûts, automatisation, migration vers le cloud, décarbonation de la chaîne de production et innovation technologique. Les ESN sont appelées à jouer un rôle clé pour accompagner les industriels dans la réalisation de ces objectifs, en apportant expertise technologique et vision stratégique.

Les nouvelles attentes des industriels vis-à-vis des ESN

La mutation industrielle ne se limite plus à la simple refonte de l’IT : les industriels demandent des ESN capables d’aller bien au-delà du back-office. Il s’agit de restructurer les opérations, piloter des stratégies de transformation et optimiser les processus métier de bout en bout.

Dans l’automobile par exemple, la montée en puissance des véhicules électriques et autonomes impose des investissements massifs en R&D, en électrification et en infrastructures logistiques. Les constructeurs attendent des partenaires technologiques qu’ils les aident à consolider leurs systèmes, gérer des chaînes logistiques mondiales complexes et intégrer des plateformes numériques de suivi.

Dans l’énergie, la facture énergétique des établissements industriels de plus de 20 salariés atteignait 22,7 milliards d’euros en 2023, une hausse de 5 % sur un an et quasiment doublé depuis 2019 (INSEE). Les grands industriels sont donc en quête d’optimisation opérationnelle et de solutions numériques capables de réduire et piloter leurs consommations.

Vers un nouveau paradigme industriel

L’industrie française ne se définit plus uniquement par sa capacité à produire, mais par sa faculté à créer de la valeur différemment. Les produits deviennent supports de services hyperpersonnalisés, intégrant connectivité, mise à jour continue et adaptation aux usages réels des clients.

Ce glissement vers des modèles « as a service » transforme le produit traditionnel en offre intelligente, qu’il s’agisse de mobilité, d’énergie ou d’équipements. La valeur se déplace de l’objet matériel vers l’expérience d’usage et la continuité du service.

Cette mutation rapproche l’industrie des logiques du numérique : cloud, données et cybersécurité deviennent des briques structurantes. Les acteurs du digital s’imposent dès lors comme partenaires clés pour accompagner cette transition et sécuriser ses fondations.

L’opportunité pour les ESN : devenir architectes de l’ouverture

Pour les ESN, c’est une opportunité rare de se repositionner comme acteurs stratégiques.En combinant expertise technologique et connaissance métier, les ESN peuvent devenir les architectes de la transformation industrielle.

En pilotant la consolidation des systèmes, en intégrant cloud, IoT et intelligence embarquée, elles peuvent optimiser les coûts et accroître l’agilité des industriels.

En co-concevant des modèles d’affaires (produit + service, abonnement) et en mettant la donnée au cœur du service, elles participent à la réinvention de l’industrie.

L’industrie française entre dans une ère nouvelle, où résilience, durabilité et compétitivité sont les piliers. Aux ESN de saisir cette opportunité et de s’imposer comme les catalyseurs du nouveau modèle industriel français.

Par Michaël Legrain, Responsable Client, Secteurs Industrie, Logistique, Énergie & Services, Cognizant

