Mieux exploiter la donnée, casser les silos, personnaliser les outils à l’extrême. Les ESN veulent piloter en temps réel, adapter sans attendre, visualiser sans intermédiaire. L’ERP data-centric open source leur donne enfin les moyens d’agir à la vitesse de leurs projets.

Dans un marché où les ESN doivent faire preuve d’une agilité constante pour rester compétitives, l’ERP ne peut plus se contenter d’être un simple outil administratif. Il devient un véritable centre névralgique de pilotage stratégique, à condition de placer la donnée au cœur de son fonctionnement. C’est dans cette dynamique que s’inscrivent les ERP dits data-centric, conçus pour croiser les flux commerciaux, financiers, RH, et fournir une vision consolidée de l’activité. Mais pour répondre à ces exigences de souplesse, d’accessibilité et de scalabilité, les solutions open source apparaissent de plus en plus comme un choix structurant.

Un ERP data-centric pour répondre aux défis spécifiques des ESN

Les ESN gèrent au quotidien des flux d’informations denses, hétérogènes et hautement évolutifs : missions, consultants, clients, budgets, marges, planifications… Chaque décision opérationnelle implique de nombreux paramètres. Les outils traditionnels peinent à offrir la réactivité et la flexibilité requises dans ce contexte. C’est pourquoi la plupart des ESN se tournent vers des ERP capables d’agréger et de restituer des indicateurs en temps réel, afin de piloter avec finesse leurs projets et leur rentabilité.

C’est là que l’open source entre en jeu. Il permet d’enrichir les ERP en intégrant des briques analytiques et fonctionnelles plus avancées, tout en gardant la main sur l’évolution des outils. Contrairement aux solutions propriétaires, souvent verrouillées ou rigides, les composants open source permettent une personnalisation fine, une interopérabilité renforcée, et une adaptation plus rapide aux processus métiers spécifiques. Cette approche permet de créer des environnements sur mesure, en phase avec la complexité des structures ESN.

L’exemple de la data visualisation intégrée avec Superset

L’un des exemples les plus parlants est celui de la visualisation des données. Une ESN qui souhaite suivre en temps réel l’avancement de ses projets, l’optimisation du staffing ou encore l’évolution des marges peut intégrer un outil comme Apache Superset directement dans son ERP. Cet outil open source, particulièrement puissant et en pleine ascension dans l’écosystème data, permet de construire des tableaux de bord dynamiques, alignés à l’environnement graphique de l’ERP, avec une gestion granulaire des droits d’accès.

Dans une logique de marque blanche, Superset se fond dans l’interface utilisateur, sans créer de rupture technologique. Il permet à une équipe de delivery, par exemple, de suivre les KPIs d’un projet en temps réel, d’identifier les écarts, de partager des vues personnalisées avec le commerce ou la finance, le tout sans dépendre d’un service BI centralisé. L’open source rend ainsi l’analytique plus accessible, plus agile, et surtout plus proche du terrain.

Au-delà de la data visualisation, cette logique s’étend à d’autres briques critiques. Le temps réel, devenu une norme dans la prise de décision, repose sur des architectures techniques optimisées. Là encore, les outils open source permettent de bâtir des chaînes de traitement performantes, capables de supporter la volumétrie et la rapidité attendues. Autre exemple : la gouvernance documentaire, qui gagne en importance à mesure que les flux se complexifient. Des data catalogues open source permettent de tracer les données, cartographier les transformations et documenter les flux de manière structurée, sans dépendance excessive à un éditeur unique.

L’open source comme socle d’intelligence collective et d’émancipation technologique

Opter pour l’open source, ce n’est pas uniquement faire le choix d’une technologie flexible, c’est aussi s’inscrire dans une démarche d’intelligence collective. Chaque ligne de code, chaque retour utilisateur, chaque contribution issue de la communauté renforce la robustesse de l’ensemble. C’est une dynamique où les utilisateurs deviennent co-développeurs, et où l’innovation émerge autant du terrain que des équipes techniques.

Mais cette richesse suppose une rigueur de gouvernance : structuration des contributions, documentation, gestion des risques de sécurité… Ce cadre est indispensable pour tirer pleinement parti des avantages de l’open source sans s’exposer à ses dérives.

Pour les ESN, cette démarche est aussi une réponse stratégique aux enjeux de souveraineté technologique. En choisissant des briques européennes, en s’appuyant sur des clouds souverains, en formant leurs équipes à ces outils, elles s’émancipent des dépendances historiques tout en renforçant leur attractivité.

La transformation des ERP en plateformes data-centric est déjà en marche. Et elle passera, pour une part croissante des ESN, par l’open source : non par idéologie, mais par pragmatisme, pour bâtir des outils vivants, évolutifs, et parfaitement alignés à leurs besoins. Plutôt qu’un simple virage technique, c’est une nouvelle culture de gestion qui s’installe : plus agile, plus collaborative, plus transparente. En misant sur des briques ouvertes, les ESN reprennent le contrôle de leurs outils et, avec lui, de leur compétitivité.

____________________________

Par Romain Greffier, Data Analyst et développeur d’outils de data visualisation intégrés, BoondManager

À lire également :