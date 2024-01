La Journée européenne de la protection des données, ce 28 janvier 2024, vise à sensibiliser les organisations à l’importance de la protection des données personnelles. L’occasion de reconsidérer le rôle de l’ERP dans la préservation du patrimoine informationnel de l’entreprise.

Dans le monde numérique actuel, la sécurité des données est une préoccupation majeure pour les entreprises de tous secteurs. Chaque entreprise traite des informations sensibles, qu’il s’agisse des données commerciales (clients, partenaires, …) des dossiers financiers ou encore des informations d’exploitation (logistique, fabrication). Structurantes pour les entreprises pour gérer et intégrer les principaux processus métier, notamment la finance, les ressources humaines, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la logistique et la gestion de la relation client, les systèmes de gestion des ressources d’entreprise (ERP) leur fournissent une plateforme centralisée leur permettant de stocker, gérer, unifier et sécuriser leurs données sensibles et confidentielles.

L’ERP, ou Enterprise Resource Planning (en français, Progiciel de Gestion Intégré), joue un rôle crucial dans la protection du patrimoine de données au sein des organisations.

Devenus l’épine dorsale de nombreuses entreprises, les ERP sont essentiels pour la gestion des activités quotidiennes d’une entreprise. Ils peuvent également jouer un rôle important dans la protection des données et aider les entreprises à plusieurs titres :

* Améliorer la visibilité et le contrôle des données : les ERP centralisent les données dans un seul emplacement, ce qui facilite leur suivi et leur gestion. Cela peut aider les entreprises à identifier les risques potentiels de violation de données et à prendre des mesures pour les atténuer.

* Renforcer la sécurité des données : les ERP peuvent être configurés avec des fonctionnalités de sécurité avancées, telles que l’authentification à deux facteurs, le chiffrement des données et le contrôle d’accès. Ces fonctionnalités peuvent aider à protéger les données contre les accès non autorisés, les modifications et la destruction.

* Simplifier la conformité aux réglementations : les ERP peuvent aider les entreprises à se conformer aux réglementations en matière de protection des données, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ils peuvent fournir des fonctionnalités qui aident les entreprises à collecter, traiter et conserver les données conformément aux exigences de la réglementation.

Pour autant, les ERP ne sont pas une solution miracle pour la protection des données.

Digital McKinsey rapportait l’année dernière : « Les ERP de nombreuses organisations, qui hébergent leurs données les plus précieuses, sont encore trop vulnérables. Ils contiennent non seulement les informations précieuses de l’entreprise (données clients, niveaux de stocks, entrées de commandes, plans de production et données contractuelles), mais ils gèrent également des processus financiers essentiels tels que les ordres d’encaissement (OTC) et des processus opérationnels tels que la production, la planification et le pilotage, ainsi que l’encaissement et les paiements ».

Les entreprises doivent donc également mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires, telles que des politiques et des procédures de protection des données, une formation des employés et une vigilance constante.

Assurer la sécurité des données dans les systèmes ERP n’est plus un choix, mais une nécessité.

Pour protéger les données ERP contre les cyberattaques, les entreprises doivent mettre en œuvre une stratégie de défense à plusieurs niveaux. Cette stratégie doit inclure le chiffrement des données, l’authentification multi-facteurs et la surveillance en temps réel.

Le chiffrement transforme les données en un code illisible pour les utilisateurs non autorisés, les protégeant ainsi, qu’elles soient stockées sur un serveur ou transmises sur un réseau. L’authentification multi-facteurs ajoute elle une couche de sécurité supplémentaire aux mots de passe, en obligeant les utilisateurs à fournir deux ou plusieurs formes de vérification. Quant à la surveillance en temps réel, elle analyse en permanence les activités système et réseau pour détecter les comportements suspects, permettant aux entreprises de réagir rapidement aux menaces de sécurité.

En combinant ces trois mesures, les entreprises peuvent créer une défense solide contre les cyberattaques et protéger leurs données ERP précieuses.

Mais ce n’est pas tout ! Pour sécuriser les données ERP, les entreprises doivent adopter une approche holistique qui combine les mesures techniques décrites ci-dessus, mais aussi des mesures humaines et organisationnelles.

Sur le plan humain, elles doivent former leurs employés aux mesures de protection des données. Cette formation doit couvrir les sujets tels que les politiques et les procédures de protection des données, ainsi que les bonnes pratiques en matière de sécurité.

Sur le plan organisationnel, les entreprises doivent mettre en place des processus et des procédures pour gérer les risques de violation de données. Ces processus doivent inclure la surveillance des activités suspectes, la préparation à une violation de données et la gestion des incidents de sécurité.

En suivant ces conseils, les entreprises peuvent tirer parti des avantages des ERP tout en réduisant les risques de violation de données.

Par Géraldine Esnault, Directrice Générale des Opérations de Calliope Business Solutions

