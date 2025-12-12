Entre la nouvelle hausse des tarifs Microsoft 365, l’augmentation annoncée des prix PC chez Dell et Lenovo, l’arrivée du prétraitement IA dans les baies HPE Alletra, le lancement du Cyber Panorama souverain par le CESIN et Hexatrust et le rachat de Confluent par IBM, l’actualité de la semaine dessine déjà clairement le paysage qui attend les DSI en 2026 : une IT plus chère, plus dépendante de l’IA et plus que jamais contrainte de structurer la stratégie de données et de souveraineté. Découvrez aussi le tournant pris par Gaia-X au sommet de Porto…

Bienvenue dans ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT. Un épisode où nos animateurs sont un peu en colère, notamment contre les géants américains qui ne cessent de faire grimper leur facture alors qu’ils dégagent déjà des bénéfices colossaux.

L’addition IA commence ainsi à se matérialiser très concrètement. Particulièrement chez Microsoft qui assume une inflation moyenne de 16 % sur Microsoft 365 pour financer Copilot, la sécurité et la gestion, avec l’idée que le ROI de l’IA parlera de lui-même. L’IA a bon dos. La firme préfère préserver ses investisseurs que ses clients.

Dans le même temps, Dell et Lenovo répercutent de plein fouet la crise de la DRAM sur le prix des PC, sous l’effet de la ruée des data centers d’IA sur la mémoire.

De son côté HPE fait évoluer le stockage en l’intégrant directement dans le pipeline IA avec ses Alletra MP X10000 dopées au GPU pour générer des métadonnées prêtes pour le RAG.

Côté souveraineté, le Cyber Panorama CESIN/Hexatrust se veut la première boussole opérationnelle pour identifier des solutions cyber européennes.

Pendant ce temps là, Gaia-X franchit un cap avec des labels cloud réellement exploitables dans les appels d’offres.

IBM, enfin, met 11 milliards de dollars sur Confluent pour compléter watsonx.data et se positionner comme plateforme « data-first » de l’IA.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Au sommaire

En Bref

Microsoft toujours plus

Nouvelle hausse moyenne de 16 % des tarifs Microsoft 365 au 1er juillet 2026, officiellement pour financer Copilot, la sécurité et la gestion, mais qui pose une question simple aux DSI : le ROI réel de l’IA justifie-t-il vraiment cette « prime IA » généralisée ?

>> Microsoft 365 : l’IA a bon dos… la facture va grimper en 2026

Hausse des prix chez Dell et Lenovo

Sous l’effet d’une crise majeure de la DRAM, alimentée par l’appétit vorace des data centers d’IA, Dell et Lenovo annoncent des hausses immédiates de 15 à 20 % sur leurs équipements, avec à la clé des PC plus chers, des configurations potentiellement dégradées et un TCO utilisateur à recalculer en urgence.

HPE met de l’IA dans ses baies

Avec Data Intelligence sur ses baies Alletra MP X10000 bardées de GPU Nvidia L40S, HPE fait du stockage une étape active du pipeline IA, capable de générer automatiquement des métadonnées pour alimenter des bases vectorielles et des projets RAG, déplaçant le goulot d’étranglement de l’IA du GPU vers la qualité des données.

>> HPE met l’IA au cœur du stockage : le prétraitement arrive dans les baies Alletra MP

Le Cyber Panorama de la souveraineté

Le CESIN et Hexatrust lancent le Cyber Panorama, carte interactive structurée selon le NIST Cybersecurity Framework, qui recense déjà plus de 300 acteurs et veut offrir aux organisations un référentiel partagé pour comparer et sélectionner des solutions de cybersécurité souveraines, françaises et européennes, sur des critères concrets de confiance.

IBM met 11 Mds$ pour Confluent

En déboursant 11 milliards de dollars pour Confluent, pionnier du « data in motion » basé sur Kafka, IBM complète la pile watsonx.data et se dote d’une colonne vertébrale de streaming temps réel pour orchestrer, gouverner et alimenter en continu ses cas d’usage d’IA d’entreprise dans des environnements hybrides et multicloud.

>> IBM mise 11 milliards sur Confluent pour propulser son virage IA et watsonx.data

>> L’acquisition de Confluent par IBM éclaire l’importance stratégique de la donnée en mouvement

Le Dossier

Étape majeure pour Gaia-X

Au sommet 2025 de Porto, Gaia-X passe du concept à l’opérationnel avec des labels de confiance cloud à quatre niveaux, déjà utilisés par des acteurs comme EDF et Airbus, un premier catalogue de plus de 600 services et une trajectoire claire pour faire de ce cadre un standard de facto des appels d’offres européens, jusqu’au niveau 3 garantissant l’immunité aux lois extraterritoriales.

Rendez-Vous

En route pour le CES

Le CES 2026 s’annonce comme un crash-test grandeur nature des promesses d’IA grand public et professionnelle, avec l’arrivée des PC et laptops « AI-native » de 2e génération, des TV micro-LED plus abordables, des robots domestiques avancés, des maisons intelligentes « contextuelles », de nouveaux wearables santé et une vague de véhicules « software-defined » qui préfigurent les arbitrages technologiques de demain pour les DSI.

Carton Rouge

Les Fédérations sportives hackées

L’attaque subie par les fédérations sportives et la coupure forcée d’extranat.fr, des résultats et des lives de compétition illustrent une nouvelle fois la fragilité de services critiques reposant sur des plateformes sous-dimensionnées en cybersécurité, et rappellent qu’aucun secteur, même sportif, n’est dispensé d’une hygiène cyber minimale ni de plans de continuité sérieux.