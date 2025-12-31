2025 restera l’année où l’IA a arrêté de simplement bavarder pour commencer à agir : des agents partout, du code qui s’écrit, se teste et se déploie sans intervention humaine, et des workflows qui s’automatisent dans tous les sens. Derrière la magie, une bataille très matérielle se joue sur les GPU, l’énergie, les infrastructures dans le Cloud, le datacenter et même le PC, sur fond de tensions géopolitiques et d’une reconquête d’autonomie technologique pour l’Europe. Des innovations qui dessinent aussi de nouveaux défis pour les DSI..

L’année 2025 restera dans l’histoire de la technologie comme le moment précis où l’Intelligence Artificielle a cessé d’être une promesse marketing pour devenir l’infrastructure critique de l’économie mondiale. Si 2023 fut l’année de l’émerveillement face à ChatGPT et 2024 celle de l’expérimentation désordonnée (POCs), 2025 s’est imposée comme l’année de l’industrialisation de l’IA, de la naissance de l’IA agentique, de la structuration des marchés et de la redéfinition de la souveraineté numérique.

Janvier

Le mois de janvier confirme que le buzz word de l’année sera bien « l’IA agentique » mais également que l’architecture x86 va avoir le plus grand mal à résister à la montée d’ARM dans l’univers PC comme dans l’univers serveur. Et Databricks se met sur des rails pour qu’on parle beaucoup d’elle tout au nom de l’année…

Preuve est faite qu’Intel ne dicte plus seul l’avenir de l’architecture x86

L’écosystème x86 démarre mal l’année et l’abandon du x86S montre qu’Intel n’est plus entièrement maître de son propre jeu

BlackBerry IoT se renomme en… QNX !

BlackBerry abandonne l’idée d’un split mais sa division IoT change de nom pour renouer avec QNX.

Dell refait ses gammes PC

Dell tente une manœuvre périlleuse en abandonnant ses marques populaires pour renommer ses PC de façon… peu convaincante.

Raspberry Pi lance une version 16 Go du Pi-5

La célèbre SBC muscle son jeu avec une version 16 Go pour plus de puissance.

Microsoft crée une nouvelle méga-division dénommée « CoreAI »

L’éditeur poursuit son grand chambardement interne et crée une division « CoreAI » pour piloter sa transformation.

Microsoft porte plainte contre l’abus malveillant de ses services d’IA

Les IA du cloud public sont utilisées à des fins malveillantes… Et oui ce n’est qu’un début.

Les PC les plus marquants du CES 2025

La menace ARM sur le duopole x86 (Intel/AMD) se concrétise. Qualcomm a poussé ses pions pour faire de 2025 « l’année du PC en ARM ». Bon ça n’a pas été tout à fait ça, mais 2025 a clairement préparé le terrain pour l’expansion du PC ARM en 2026.

Révolution de palais : Google intègre en standard l’IA dans Workspace

L’IA envahit la bureautique… Et l’on voit déjà poindre les augmentations tarifaires qui vont l’accompagner. Mais au moins Google simplifie l’addition.

Mistral AI s’allie à l’AFP, Google s’allie à AP

Les IA sont en quête de sources fiables. Ces partenariats allaient en annoncer bien d’autres.

NetApp se débarrasse de Spot et CloudCheckr, revendus à Flexera

NetApp fait le ménage pour mieux se concentrer sur son cœur de métier et se débarrasse de services Cloud liés à une stratégie avortée.

Microsoft rejoint le CISPE… contre l’avis d’AWS

Microsoft fait la paix avec les fournisseurs de services Cloud européens. Pas sûr que les bonnes volontés de début 2025 aient survécus aux affres de Donald Trump et s’expriment en 2026.

Databricks lève finalement plus de 15 milliards

Databricks lève un trésor de guerre pour s’imposer comme la « Data Intelligence Platform ». Les acquisitions devraient se poursuivre en 2026.

Samsung officialise les nouveaux Galaxy S25 avec leur IA bien intégrée

Maintenant c’est sûr, les smartphones ne seront plus jamais les mêmes avec des IA qui changent toute l’expérience.

Google s’offre une part de l’activité XR de HTC pour 250 millions de dollars

Google prépare sa grande poussée dans la réalité mixte. Android XR sera bien lancé en 2025 mais les casques et lunettes sont attendues en 2026.

OpenAI lance Operator, son premier agent IA qui agit en votre nom sur le Web

Ce fut le premier agent IA de l’année. Avant qu’ils n’en pleuvent partout.

DeepSeek R1, le modèle IA open-source Chinois qui déchaine les passions [MAJ]

L’Amérique s’affole : non, elle n’est pas seule maître de l’IA. Et non, la Chine n’a pas plusieurs années de retard. Quel choc !

Microsoft et OpenAI se demandent si DeepSeek n’a pas pompé leurs IA

Microsoft et OpenAI se sont posées plein de question avant de se rappeler que leurs IA avaient également pillé le Net.

Alice & Bob lève 100 millions d’euros pour construire leur première machine quantique à Qubit de Chat

Le quantique français reste dans la course et nos Deep Tech trouvent encore des soutiens…

Mistral AI dégaine Small 3, l’IA qui répond plus vite que son ombre…

Mistral AI rappelle au monde que l’Europe aussi existe en IA et qu’elle sait optimiser les algorithmes… Quand on n’a pas de GPU à foison, il faut avoir de bonnes idées d’optimisations…

Février

Le mois de février prend une tournure politique. Paris s’est transformée en capitale mondiale de la régulation de l’IA, accueillant la « Semaine pour l’Action sur l’IA ». Et l’Europe découvre que l’Amérique de Donald Trump ne va pas être un partenaire compréhensif. La géopolitique s’installe dans l’agenda des DSI. Et la souveraineté numérique de l’Europe revient au centre du jeu.

ARM jette l’éponge dans sa quête de bloquer Qualcomm

La bataille juridique pour bloquer les puces Snapdragon s’arrête enfin. ARM a perdu et préfère finalement affronter Qualcomm sur le terrain de l’innovation technologique plutôt que dans les tribunaux.

La France crée l’INESIA pour une IA sous contrôle

Avec l’INESIA, la France veut prouver qu’on peut accélérer sur l’IA… sans lâcher le volant. Les intentions sont bonnes. Reste à passer à l’action… en 2026 ?

La Semaine pour l’Action sur l’IA débute aujourd’hui à Paris

Paris devient la capitale mondiale de l’IA pour une semaine. On y parle de milliards tombés du ciel mais la réalité de terrain reprendra vite ses droits.

Les Émirats investissent 30 à 50 milliards en France pour un campus IA

Un beau projet qui reste à réaliser… S’il n’est pas abandonné en 2026…

Mistral AI : Une app mobile pour Le Chat et un datacenter pour ses IA

Le Chat se fait mobile et avec lui tous les espoirs européens d’une IA souveraine à même de tenir tête aux américains.

Après l’abandon d’Hololens, le projet militaire IVAS sort de l’impasse grâce à Anduril

L’armée US peut souffler. Son projet de casque à base des Hololens est repris par Anduril alors que Microsoft a jeté l’éponge.

Adobe ouvre son outil de génération Firefly Video à tous

L’année 2025 va aussi être l’année de l’IA génératrice de vidéos. Le début d’une grosse révolution pour le marketing des entreprises et les réseaux sociaux.

Meta et Apple investiraient lourdement dans la robotique humanoïde

On pensait beaucoup parler de robots humanoïdes en 2025… Bon ben en fait ça sera plus pour 2026…

Google Cloud lance Spanner Graph en disponibilité générale

Google Cloud lance sa base de données nouvelle génération pour l’ère de l’IA. Mais en fait toutes les bases du marché vont passer en mode IA dans la foulée.

Avec Majorana 1, Microsoft affirme avoir trouvé la clé de l’ordinateur quantique ultime

Le marketing veut nous faire croire que la R&D quantique de Microsoft touche enfin son Graal. On doit enfin voir du concret avant la fin de l’année… Mais en fait on ne verra rien du tout… ça sent l’arlésienne.

ChatGPT compte 400 millions d’utilisateurs actifs par semaine

ChatGPT continue de s’imposer dans le quotidien de tous… Mais la concurrence va se réveiller et 2026 s’annonce plus difficile.

Microsoft Magma : un modèle IA pour l’ère des agents et des robots

Les robots ont besoin de modèles adéquats et Microsoft montre que sa R&D est elle aussi sur le coup.

Anthropic lance Claude 3.7 Sonnet avec raisonnement intégré et Claude Code

Anthropic inaugure l’idée d’un modèle hybride et se lance dans l’IA agentique pour développeurs avec un gros succès immédiat.

OpenAI libère son agent Deep Research, y compris en Europe

Le mode « Deep Research » fait ses débuts mais va vite se généraliser chez Google, Claude et Mistral.

IBM renforce son offre IA « watsonx » avec l’acquisition de DataStax

C’est une grosse acquisition pour IBM. Un premier renforcement pour watsonx qui en verra d’autres dans les mois qui suivront.

Avec Alexa+, Amazon veut concurrencer ChatGPT, Gemini et Copilot

Amazon est à la bourre mais dévoile sa réponse… Alexa+ arrive en France en 2026.

OpenAI lance GPT 4.5, son dernier modèle LLM classique

OpenAI entame un long trajet chaotique pour faire patienter le monde parce que son GPT-5 n’est clairement pas près.

Mars

Mars lance les grandes conférences IT où l’on ne va parler que d’IA agentique. Pourtant, dans le même temps, Intel se trouve son nouveau CEO (pas du genre pied tendre) et Google s’empare de Wiz (c’est du lourd). Et certains européens commencent à se dire qu’il serait bien d’avoir un Linux souverain…

Anthropic lève 3,5 milliards de dollars et se voit valorisée à 61,5 milliards de dollars

Anthropic s’affirme un peu plus comme le principal concurrent d’OpenAI. Mais ça c’était avant que Google ne fasse peur à tout le monde avec son Gemini 3 (plus tard dans l’année).

Salesforce dévoile AgentForce 2dx et ouvre les portes du “digital labor” avec sa marketplace AgentExchange

Saleforce ouvre le bal des conférences où le marketing US va nous vendre des agents IA à toutes les sauces même si les technologies de gouvernance sont encore loin d’être là.

Open Source : eXo Platform se réinvente en version 7.0

eXo Platform 7.0 signe une refonte majeure et rappelle qu’il existe des alternatives européennes open source en matière de collaboration.

Intel s’est trouvé un nouveau CEO

Intel a trouvé le remplaçant de Pat Gelsinger. Il s’appelle Lip-Bu Tan. Attention, gros chambardements en vue.

Pure Storage lance ses baies « FlashBlade//EXA » pour relever les défis du stockage IA

Pure nous montre qu’en 2025, tous les acteurs du stockage vont surfer sur la vague IA.

UiPath acquiert Peak pour une IA agentique verticale au service de l’automatisation d’entreprise

L’IA agentique met en péril tous les acteurs de la RPA. Et ces derniers ont réagi en 2025 à commencer par UiPath.

Mistral Small 3.1 : petit, multimodal, multilingue, il fait de l’ombre aux géants

Mistral continue d’animer l’écosystème IA européen.

La seconde fois aura été la bonne : Google s’offre Wiz

Google aura finalement eu le dernier mot. Le géant s’empare de Wiz et s’impose un peu plus en acteur de la cybersécurité.

À Adobe Summit 2025, Adobe n’a d’yeux que pour les agents IA

Des agents, toujours des agents…

Oracle lance son AI Agent Studio pour insuffler des agents IA au cœur des Fusion Applications

… et encore des agents…

Blackwell Ultra, Vera, Rubin… Nvidia ne décélère pas!

Nvidia dévoile ce qui fera sa fortune en 2026… histoire de faire exploser sa valorisation dès 2025…

Microsoft dévoile deux apps « Compagnons » Microsoft 365 pour mieux gérer contacts et fichiers sous Windows

Les ingénieurs de Microsoft sont les seuls au monde à trouver que la barre des tâches de Windows est vide. Alors ils la remplissent un peu plus.

Microsoft lance ses premiers Agents IA de cybersécurité pour Security Copilot

… et encore des agents… mais pour piloter la cybersécurité…

ARC-AGI-2 : un nouveau benchmark pour guider l’IA vers l’AGI

Les acteurs de l’IA adorent les benchmarks et ils vont en avoir un nouveau bien costaud à prendre en compte.

Et si l’Europe s’émancipait des géants du numérique avec son EU OS ?

Un OS européen… l’idée germe en ce début d’année 2025 sous les pressions géopolitiques. On attend toujours de voir ce qui en émergera.

Microsoft dévoile de nouveaux agents IA pour Microsoft 365 Copilot

… et encore un peu plus d’agents…

Avril

Microsoft célèbre ses 50 ans d’existence en ce mois d’Avril. Ça nous vaudra une étonnamment amusante et distrayante biographie de Bill Gates (« Source Code ») et dans la foulée la découverte du code source de l’Altair Basic. Avril c’est aussi le mois de la conférence Google Cloud Next et du lancement du dernier mastodonte d’IBM, le Z17.

OpenAI : une levée record sous multiples conditions…

OpenAI joue dans la méga levée mais pour en profiter, elle doit vite se transformer mais surtout revoir son partenariat avec Microsoft. Les relations entre les deux entreprises se tendent.

Meta dévoile Llama 4, nouvelle génération d’IA multimodale

LLama passe en génération 4 et en version multimodale. L’open source tient son nouveau modèle de référence. Mais le succès n’est pas à la hauteur des espoirs de Meta.

Bill Gates célèbre les 50 ans de Microsoft à sa façon

Microsoft célèbre ses 50 ans d’existence et Bill Gates en profite pour publier le code source du célébrissime Basic pour Altair 8800… C’est de ce code que toute l’aventure a démarré.

IBM lance son nouveau mainframe, le z17, bâti pour l’ère de l’IA !

Chaque fois qu’IBM lance un nouveau Mainframe, son Business se porte un peu mieux. Le Z17 reste une machine fascinante même si elle évoque un mastodonte.

Google Cloud Next’25 : Ironwood TPU, le nouvel accélérateur IA de Google décoiffe grave…

Google Cloud fait son show et dévoile sa nouvelle cartouche hardware pour des IA plus efficientes.

Google Cloud Next’25 : Chez Google, l’IA agentique se conjugue au pluriel

… et puis des agents partout…

Anthropic aussi lance une offre « Max » à 200$ par mois !

OpenAI avait choqué tout le monde fin 2024 avec un abonnement « Pro » à plus de 200$. Anthropic emboite le pas.

Google multiplie les IA dans Google Workspace et lance Flow !

Google lance un outil de création multimédia par IA dénommé Flow, un pilier de la stratégie Google AI Pro/Ultra. L’outil sera finalement lancé en Europe en fin d’année.

Vers une automatisation « agentique » : Microsoft introduit « Computer Use » dans Copilot Studio

Et oui Microsoft tient son concurrent à Operator d’OpenAI et Computer Use d’Anthropic.

Anthropic lance son « Deep Research » pour Claude et intègre son IA à Google Workspace

Le Deep Research est la fonctionnalité que tous les assistants IA se doivent d’avoir en ce début d’année.

Intel cède 51% de sa filiale Altera pour 4,46 milliards de dollars

Le grand chamboulement d’Intel commence par un grand démembrement… Oui l’année 2025 d’Intel s’annonce aussi difficile que sa terrible année 2024.

Chatbot Arena devient une entité autonome, commerciale et s’ouvre à la « Search IA »

LMArena, désormais entreprise autonome sous le nom d’Arena Intelligence, élargit son rôle de référence en benchmarking IA en lançant “Search Arena”.

Snowflake mise sur Apache Iceberg pour un Data Cloud plus ouvert

La standardisation des formats dans les environnements « lakehouse » redéfinit les équilibres du data cloud et Snowflake répond par une approche communautaire à l’acquisition de Tabular par Databricks.

Adobe déploie de nouveaux modèles Firefly et adopte aussi ceux de la concurrence

Adobe a compris que ses modèles Firefly n’étaient pas au niveau de la concurrence. Alors l’éditeur s’ouvre ses produits aux modèles IA qui marchent vraiment.

DMA : L’UE charge lourdement Apple et Meta

L’UE pense encore pouvoir taper sur les doigts des géants américains pour défendre sa vision du numérique sans fâcher Trump. On sait depuis que Trump est vraiment fâché.

BitNet b1.58, le LLM « 1 bit » de Microsoft Research pour une IA frugale

On en parle ici parce qu’on est très curieux de voir si cette R&D mènera à une piste d’IA vraiment plus frugale en 2026. C’est important.

Avec Qwen 3, Alibaba compte détrôner Meta et DeepSeek dans l’univers des modèles IA ouverts

Alibaba Cloud tape fort. Qwen 3 fait vraiment de l’ombre à LLama 4.

Mai

On parle toujours beaucoup d’agents IA alors que le cycle des grosses conférences IT s’accélère avec Google I/O 2025 et Microsoft Build 2025 notamment. Anthropic lance un Claude 4 qui relance la course aux LLM frontières. Et Red Hat lance RHEL 10. La profession de développeur entame sa mutation irréversible. L’IA ne se contente plus de suggérer : elle écrit, teste et déploie.

IBM lance déjà son mainframe Linux « LinuxONE Emperor 5 », dérivé du z17

A InformatiqueNews on aime bien les grosses machines. Alors forcément un mainframe Linux, ça nous interpelle.

Mistral lance un nouveau modèle Medium 3 et Le Chat en version Entreprise

Mistral continue de montrer son dynamisme. Et cherche enfin à faire de son Le Chat un outil d’entreprise.

[MAJ] Microsoft a bien éteint Skype, définitivement…

La fin d’une époque…

Anthropic ouvre Claude à la recherche web et marche sur les platebandes de Google

Un assistant d’IA ne peut vivre sans une connexion à l’actualité Web. Anthropic refait son retard en la matière.

Nouvelles « Surface » 2025 : Qualcomm a un problème qui arrange Microsoft

Microsoft joue à fond la carte Windows sur ARM et croit en Qualcomm. Les machines sont très réussies mais elles sont chères…

Microsoft prépare un menu Démarrer profondément repensé pour Windows 11 25H2

Où l’on découvre que Microsoft veut encore nous réinventer son menu Démarrer. Mais pour le coup, là c’est plutôt en mieux.

VAST Data adopte la recherche vectorielle au cœur de sa plateforme

On l’a déjà dit, en 2025, le stockage il est très branché IA…

Nutanix concrétise son Cloud Native AOS sur AWS

Nutanix tient sa promesse de l’an dernier. La réécriture de sa plateforme de données AOS sous forme de containers Kubernetes. Reste à voir en 2026 si cette promesse s’étend à d’autres Clouds et séduit la clientèle.

Atos réécrit son avenir avec Genesis et détaille son plan de transformation

Atos est sauvé… enfin pour l’instant… Suite de la saga en 2026…

Databricks rachète Neon pour 1 milliard de dollars et ancre un peu plus son Lakehouse dans l’ère des agents IA

Après sa levée XXL du début d’année, Databricks poursuit ses emplettes sur le marché des startups IA.

OpenAI accélère l’industrialisation du code avec Codex, son nouvel agent IA qui concurrence GitHub Copilot

OpenAI ne veut pas laisser l’ingénierie logicielle dopée à l’IA entre les mains d’Anthropic, GitHub et Google. Logique.

Visual Studio et Visual Studio Code franchissent le cap des 50 millions de développeurs mensuels

Un gros chiffre pour rappeler que Visual Studio c’est quelque chose. Mais en fait, les 50 millions c’est surtout VS Code…

Microsoft publie WSL (Windows Subsystem for Linux) en open source

Alors ça c’est intriguant. Parce que finalement, Microsoft est en train, l’air de rien, de construire un Windows à deux kernels : NT et Linux.

BUILD 2025 : Copilot Tuning pour personnaliser facilement les modèles des agents IA

Nous, on parie que l’on va beaucoup entendre parler de cet outil en 2026.

Google I/O ’25 : VEO 3, Imagen 4, Lyria 2… L’IA plus créative que jamais !

Google n’a plus aucun retard sur l’IA. Et en matière de GenIA image et vidéo, l’éditeur mène la danse.

Google I/O ’25 : Gemini dynamise un peu plus Workspace, et c’est magique !

Gemini poursuit sa progressive métamorphose de Google Workspace et démontre que les outils collaboratifs vont être très fortement réinventés par l’IA dans les mois à venir.

Google lance un abonnement « AI Ultra » à 250$ par mois… aux US.

Ben oui quoi, les concurrents l’ont bien fait avant…

Univers Linux : Red Hat lance RHEL 10

C’est l’un des temps forts de cette année 2025, quoi qu’on en dise…

Dell peaufine sa AI Factory 2.0 et adopte Mistral AI

L’IA doit retourner dans les datacenters des entreprises. Conformité et souveraineté obligent. Et Dell a la solution.

Claude 4 réfléchit mieux, code mieux, mais n’aime pas qu’on le menace

Les LLM ont encore un avenir… On finissait presque par en douter, mais Claude 4 nous le rappelle.

DataCore annonce le rachat de StarWind et relance la guerre du HCI… à l’Edge !

Tient donc, l’hyperconvergence est encore un sujet…

Deep Research souveraine : LightOn dévoile un moteur IA ultra-léger et ultra-puissant

Ben oui, même LightOn fait du Deep Research… C’est le truc à avoir en cette première partie d’année 2025.

Juin

IBM dévoile ses nouvelles ambitions quantiques, Mistral AI répond à la vague des IA agentiques codeuses, Broadcom impose un peu plus sa vision avec VCF 9.0. Pendant ce temps, le numérique français se met à toussoter…

Agents API : Mistral AI ouvre la voie à l’IA opérationnelle agentique

… parce que les agents IA ne peuvent pas tous être américains…

Mistral Code : l’agent IA d’aide au développement qui combine productivité et sécurité

Mistral répond à OpenAI Codex, Claude Code, Manus, et GitHub Copilot Agent Mode.

WWDC’25 : un iPadOS 26, un peu plus proche de macOS…

Apple est décidément très en retard sur l’IA alors détourne les attentions en faisant de l’iPad un concurrent direct de ses Macs.

IBM Starling : un ordinateur quantique FTQC « sans erreur » dès 2029

IBM dévoile sa nouvelle roadmap quantique. C’est important parce que c’est le seul acteur quantique à tenir ses roadmaps jusqu’ici. Et IBM promet le FTQC en 2029 !

Mistral AI lance sa première IA de raisonnement avec Magistral

Mistral refait son retard sur les modèles capables de raisonnement avancé. Mais la concurrence est rude.

Mistral Compute, l’infrastructure IA qui redonne la souveraineté IA aux entreprises

Mistral AI met sur le marché une infrastructure IA complète, fondée sur la souveraineté numérique et la maîtrise de bout en bout. Surprenant.

OpenAI atteint 10 milliards de revenus et brise son exclusivité avec Microsoft

OpenAI affiche un joli chiffre d’affaires pour une startup qui n’avait aucun produit il y a encore trois ans… Mais ce n’est rien comparé à ses investissements annoncés.

Broadcom impose sa vision du cloud privé avec VMware Cloud Foundation 9.0

Broadcom transforme VMware Cloud Foundation en une plateforme unifiée de cloud privé intégrant VM, conteneurs et IA, tout en imposant une nouvelle stratégie.

Meta investi 14 milliards de dollars dans Scale AI et fâche OpenAI et Google

On n’est pas trop sûr du pourquoi. Mais c’est un signe que Meta a totalement repensé sa stratégie.

Lyon et Ville-La-Grand débranchent Microsoft

Ce ne sont que deux exemples et il faudra attendre d’avoir un peu de recul. Trop tôt pour y voir une vague de fond.

Pure Storage lance Enterprise Data Cloud à l’occation de Pure//Accelerate 2025

Pure repense sa stratégie. Enterprise Data Cloud est son nouveau cheval de bataille.

Marché numérique français : le coup d’arrêt qui inquiète tout le monde

C’est un électrochoc. Après des années de croissance, le numérique français connaît un ralentissement brutal.

Juillet

L’été arrive avec de mauvaises nouvelles. Les géants de la Tech suppriment des jobs par milliers et pointent un coupable : l’IA. Et nombreux sont ceux qui commencent à s’inquiéter d’un impact plus que sensible de l’IA sur l’emploi, notamment celui des jeunes. D’autant que dans le même temps, les IA remportent des concours en mathématiques et en développement prouvant qu’elles sont chaque jour un peu moins « stupides » et un peu plus « capables ».

L’IA Claude n’est pas un bon patron… pour l’instant

Anthropic fait toujours plein d’expériences intéressantes sur son IA. En voilà une autre.

Microsoft supprime encore plus de 9.000 postes !

Les géants font des bénéfices records. Mais l’IA rend déjà plein de gens inutiles. Donc…

IBM lance ses serveurs de génération Power11 !

Surprise… Après le Z17, IBM relance les serveurs Power…

xAI dévoile Grok 4 quelques heures après les dérapages antisémites de son prédécesseur

Elon Musk est très content d’avoir sa propre IA qui pense exactement comme lui…

Mistral AI se met à l’audio et lance Voxtral en open source

Mistral poursuit sa quête pour contrer les IA propriétaires des leaders américains dans tous les domaines de l’IA générative.

Cognition acquiert Windsurf pour mieux lutter contre Cursor, GitHub Copilot, Claude Code, OpenAI Codex et Google Jules

Une histoire à suivre…

Une IA d’OpenAI obtient la médaille d’or aux Olympiades de mathématiques

L’IA frontière a beaucoup progressé en 2025. Même en maths !

Olympiades de Mathématiques 2025 : l’IA Gemini de Google décroche, elle aussi, l’or !

Puisqu’on vous dit que l’IA frontière a beaucoup progressé…

OpenAI officialise le mode Agent de ChatGPT en France

L’agentique s’installe dans ChatGPT pour que l’assistant puisse agir plus et parler moins.

OpenAI lance le « Mode Étudier » dans ChatGPT pour stimuler l’apprentissage par l’IA

L’IA peut être un bon prof ! OpenAI dévoile comment…

