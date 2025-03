Signe des temps, mais c’est quand même une surprise, Microsoft annonce l’arrêt de Skype et son remplacement par Teams (version familiale). Une extinction de l’un des outils pionniers de vidéocommunication prévue dans très peu de temps !

C’est un choc pour tous les utilisateurs de plus de 50 ans restés fidèles à l’outil qui leur a vraiment ouvert les voies de la vidéo-téléphonie par Internet. Skype est mort ! Microsoft va officiellement l’enterrer le 5 mai prochain ! L’outil est pourtant toujours immensément populaire même s’il a été largement éclipsé ces dernières années par les Teams, WhatsApp, Zoom et consorts…

Microsoft a officialisé ce week-end qu’après 22 ans de loyaux services Skype allait tirer sa révérence pour permettre à l’éditeur de se focaliser sur Microsoft Teams et d’imposer sa solution dans l’univers des particuliers comme il l’a imposé dans l’univers professionnel. Dans un communiqué, l’éditeur explique vouloir « rationaliser ses offres de communication grand public » pour « s’adapter plus facilement aux besoins des clients ». Il met en avant les performances de Teams, dont le nombre de minutes passées en réunion par les utilisateurs particuliers a été multiplié par quatre au cours des deux dernières années. On rappellera que Microsoft a dans un premier temps proposé deux versions de Teams, une professionnelle (dans Microsoft 365) et une familiale (dans Windows 11), avant de récemment unifier les deux versions en une.

Un transfert des utilisateurs vers Teams

Microsoft explique que des « centaines de millions d’utilisateurs » utilisent déjà Teams dans le monde. Et que l’objectif est désormais de simplifier et fluidifier la migration des utilisateurs Skype vers Teams. Dans les prochains jours, une alerte commencera à s’afficher sur Skype au lancement et un bouton invitera l’utilisateur à basculer sur Teams. Un assistant se chargera alors de transférer les conversations et les contacts de votre Skype vers le logiciel Teams.

Microsoft souligne que Teams offre les mêmes fonctionnalités de base que Skype (appels individuels et de groupe, messagerie, partage de fichiers), avec des fonctionnalités supplémentaires, comme l’organisation de réunions et la gestion de calendriers.

Cependant, contrairement à Skype, Teams ne propose pas actuellement de connexion au système téléphonique traditionnel, ce qui ne manquera pas de frustrer certains utilisateurs qui continuaient d’utiliser Teams pour téléphoner à l’étranger à bas coûts.

La fin des services payants Skype

Et dans un même ordre d’idées, Microsoft ne proposera plus les fonctionnalités payantes de Skype y compris les crédits Skype et les abonnements permettant d’émettre et de recevoir des appels internationaux et nationaux. Les abonnements existants continueront jusqu’au 3 avril 2025, après quoi tous les services seront définitivement arrêtés :

– Les abonnements et recharges automatiques prendront fin le 3 avril 2025

– Les numéros Skype resteront actifs jusqu’à la fin de la période de renouvellement

– Les services SMS seront interrompus le 5 mai 2025

Toutefois, on peut espérer que cet arrêt de Skype va encourager l’éditeur à accélérer l’arrivée du support des appels téléphoniques et des SMS au sein de Teams, des fonctionnalités qui existent déjà mais ne sont disponibles qu’aux USA. Rien n’est sûr néanmoins d’autant que même aux USA, ces fonctionnalités sont strictement réservées aux usages professionnels et inaccessibles dans la fenêtre Teams dédiée aux usages personnels et familiaux.

Options pour les utilisateurs de Skype

Pendant cette période de transition qui nous sépare de début mai 2025, deux options principales s’offrent aux utilisateurs :

1 – Migrer vers Microsoft Teams : Dès cette semaine, les utilisateurs de Skype verront s’afficher une alerte pour basculer automatiquement vers Teams. Ils pourront se connecter à Teams avec leurs identifiants Skype. Leurs conversations et contacts seront automatiquement transférés. Durant cette période, les utilisateurs de Teams pourront communiquer avec ceux de Skype et vice-versa.

2 – Exporter leurs données : Pour ceux qui ne veulent pas forcément migrer vers Teams mais souhaitent conserver leur historique, il sera possible d’exporter leurs discussions, contacts et historique d’appels.

Cette fin annoncée marque le crépuscule d’un service pionnier dans la communication en ligne, lancé en 2003 et acquis par Microsoft en 2011. Et l’éditeur prend ici le risque de perdre définitivement les utilisateurs de Skype qui – bien que fidèle à cet outil – ont probablement déjà également des comptes WhatsApp, FaceTime, Signal ou autres. Mais un pari qui va aussi permettre à Microsoft d’accélérer sur Teams notamment en matière d’intégration de l’IA.

