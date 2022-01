Bien que Microsoft ait privilégié Teams sur Windows 11, Skype continue son chemin et sert de terrain expérimental pour essayer des innovations comme le démontre la nouvelle fonction TwinCam.

Dans l’univers Microsoft, tout le monde parle surtout de Teams. D’autant que celui-ci a désormais été intégré à Windows 11. Pourtant Skype fait toujours partie de l’attirail des outils de vidéocommunication. Et l’application a beaucoup évolué et mérite un second regard de tous ceux qui l’ont abandonné depuis longtemps.

Pratique et conviviale, l’application n’a pas été oubliée par l’éditeur même s’il a changé maintes fois de stratégie à son sujet.

Pour satisfaire les besoins modernes des YouTubers et les nouveaux usages qui accompagnent la distanciation imposée par la pandémie, Microsoft prépare une fonctionnalité actuellement accessible aux Insiders : TwinCam.

Celle-ci permet à Skype de gérer simultanément les flux vidéos de deux Webcams. Plus précisément, la fonction permet de mixer dans un même flux, la vidéo de la Webcam du PC et la vidéo prise depuis votre Smartphone (il suffit d’être connecté au même compte sur les deux appareils).

Typiquement, cette fonctionnalité peut-être utilisée par un professeur de musique qui veut montrer à la fois son visage et les mains sur un piano, par un dessinateur qui veut montrer ce qu’il dessine sous deux angles différents, ou – pourquoi pas – filmer indépendamment deux personnes assises l’une à côté de l’autre devant le PC mais maintenant une distance de sécurité entre elles.

La fonctionnalité est détaillée dans un billet de l’équipe Skype.