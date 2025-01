Microsoft officialise la création de sa division CoreAI – Platform and Tools, dirigée par Jay Parikh, un ancien de Meta afin de donner plus de cohérence à ses plateformes et outils de développement des IA.

L’année dernière, en mars 2024, Microsoft créait une division « Microsoft AI » dédiée à l’intelligence artificielle, sous la direction de Mustafa Suleyman, cofondateur de Google DeepMind et ancien PDG de la startup Inflection AI. Cette entité est chargée de développer des produits d’IA grand public, notamment l’assistant Copilot, ainsi que l’intégration de l’IA dans des services tels que Bing et Edge.

Poursuivant sur cette lancée, Microsoft a annoncé cette semaine la création d’une nouvelle division baptisée « CoreAI – Platform and Tools », indépendante de Microsoft AI et visant à accélérer son développement dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cette réorganisation majeure, dévoilée par Satya Nadella, PDG de Microsoft, s’inscrit dans la stratégie du groupe qui anticipe un changement de paradigme technologique autour de l’IA d’ici la fin 2025. Elle s’inscrit aussi dans une logique d’entreprise puisque l’éditeur se présente souvent comme étant une « Platform Company », un éditeur de plateformes sur lesquels ses partenaires et les entreprises clientes fabriquent les solutions métiers.

Jay Parikh, ancien Vice-Président et responsable de l’ingénierie chez Meta, prend la tête de ce nouveau pôle en tant qu’Executive Vice President (EVP). Arrivé chez Microsoft il y a deux mois, Parikh supervisera notamment :

Eric Boyd , Corporate Vice President (CVP) de l’AI Platform,

, Corporate Vice President (CVP) de l’AI Platform, Jason Taylor , CVP, Deputy CTO (AI Infrastructure),

, CVP, Deputy CTO (AI Infrastructure), Julia Liuson , Présidente de la Developer Division,

, Présidente de la Developer Division, Tim Bozarth, CVP, Developer Infrastructure.

Selon Satya Nadella, l’enjeu de cette division consiste à bâtir l’infrastructure, la plateforme et les outils d’IA nécessaires pour réussir le passage à une « ère d’applications centrées sur les modèles » et à l’ère de l’IA Agentique. L’ambition est de proposer à la fois aux équipes internes (first-party) et aux clients externes (third-party) un écosystème complet, depuis le développement d’applications IA jusqu’à l’exploitation d’agents « intelligents ».

Le CEO de Microsoft explique ainsi que : « Cela mène à une nouvelle génération d’applications centrées sur l’IA, avec de nouvelles façons d’interagir avec les applications, de nouveaux systèmes pour créer et gérer des agents IA qui travaillent ensemble, une nouvelle approche pour surveiller et administrer ces systèmes. Dans ce contexte, Azure doit devenir l’infrastructure de base pour l’IA, sur laquelle nous construisons notre plateforme d’IA et nos outils de développement (notamment Azure AI Foundry, GitHub et VS Code). En d’autres termes, notre plateforme et nos outils vont permettre de créer des agents IA. Ces agents vont transformer tous les types d’applications en ligne (SaaS). Et la création d’applications personnalisées sera désormais pilotée par des logiciels, plutôt que par des services traditionnels – c’est ce qu’on appelle le ‘service sous forme de logiciel’ « . Satya reprend ainsi un thème qu’il développe depuis quelques semaines, celui qui veut que les Agents IA vont totalement redéfinir le visage des logiciels et des services SaaS par leur capacité à effectuer seul l’essentiel du travail.

La création de cette division « CoreAI – Platform and Tools » implique le regroupement de plusieurs entités clés : la Developer Division (Dev Div), l’AI Platform et plusieurs équipes issues du bureau du CTO (Office of the CTO), parmi lesquelles figurent les pôles AI Supercomputer, AI Agentic Runtimes et Engineering Thrive. Ce rapprochement doit permettre de renforcer l’intégration de solutions telles que GitHub Copilot, qui offre déjà des fonctionnalités d’assistance basées sur l’IA pour les développeurs.

Pour Satya Nadella, les prochaines années verront « trente ans de changements condensés en trois ans », sous l’impulsion de modèles d’IA toujours plus performants. L’objectif pour Microsoft est d’orchestrer l’ensemble de la pile technologique – d’Azure jusqu’aux outils de développement – afin de soutenir cette nouvelle vague d’applications IA et d’agents intelligents. Cette réorganisation est également l’occasion pour l’éditeur de prioriser la collaboration entre ses divisions et de travailler étroitement avec les autres entités IA du groupe, telles que l’organisation dirigée par Mustafa Suleyman, Microsoft AI.

En définitive, le lancement de « CoreAI – Platform and Tools » conforte la volonté de Microsoft de positionner l’IA au cœur de ses offres et de ses outils de développement. Avec Parikh à la barre et l’impulsion donnée par Nadella, l’entreprise entend capitaliser sur ce « changement de plateforme » pour façonner l’avenir de la prochaine génération d’applications et de services IA.

À lire également :