Les ingénieurs de Microsoft et Iconem ont créé à l’aide d’IA un jumeau numérique de la Basilique Saint-Pierre à Rome. Ou quand l’IA métamorphose l’expérience culturelle en offrant une immersion inédite dans le patrimoine…

Les cas d’usage de l’IA se multiplient dans tous les secteurs et la diversité des applications ne cesse de surprendre. Et lorsqu’on parle de métamorphoser l’expérience utilisateur ou l’expérience client grâce à l’IA, on ne mesure pas forcément l’étendue des utilisations de l’IA pour y arriver.

À partir du 1er décembre 2024, la basilique Saint-Pierre inaugure une nouvelle ère numérique qui place l’IA au cœur d’une transformation majeure de l’expérience des visiteurs.

Grâce à un partenariat avec Microsoft et la startup française Iconem, la Fabrique de Saint-Pierre va proposer une réplique 3D de la Basilique Saint-Pierre à Rome au travers d’un nouveau portail WEB. Selon les responsables du projet, « cela permet à chaque visiteur de vivre une expérience personnalisée et approfondie de ce monument emblématique, créant un pont entre héritage spirituel et modernité numérique ».

Cette reconstruction virtuelle ultra-précise, élaborée à l’aide de nouvelles IA, va permettre aux pèlerins et aux visiteurs d’explorer la Basilique Saint-Pierre virtuellement. Ce projet vise non seulement à préserver l’héritage historique et architectural de la basilique, mais aussi à le rendre plus accessible aux personnes du monde entier.

Pour réaliser ce jumeau numérique, les ingénieurs de Microsoft se sont bien évidemment appuyés sur Azure, sur des techniques avancées de photogrammétrie et sur des modèles IA spécialement élaborés.

Jumelle au millimètre près

Les équipes d’Iconem ont passé trois semaines à scanner l’intégralité de la Basilique à l’aide de drones, de lasers et de caméras, récoltant au passage plus de 400.000 images haute définition.

Différentes IA ont ensuite été utilisées, au travers d’Azure AI, pour analyser les images et reconstruire automatiquement à la fois l’intérieur et l’extérieur de la Basilique avec une précision de l’ordre du millimètre !

Mais l’IA n’a pas été uniquement utilisée pour bâtir ce jumeau numérique. Elle a aussi permis de détecter via ce jumeau numérique différentes vulnérabilités structurelles ainsi que des fissures sur les éléments ou encore des tuiles de mosaïque manquantes afin d’aider les équipes de restauration de « La Fabrique Saint-Pierre » à repérer et prioriser leurs travaux.

Le projet de jumeau numérique s’accompagne de trois outils complémentaires. Le premier permet une analyse des flux de visiteurs en temps réel et peut suggérer des itinéraires personnalisés et proposer des guides audio numériques adaptatifs. Le second enrichit l’expérience de la découverte de la Basilique en donnant accès à des informations approfondies sur l’art et l’histoire, intégrant archives historiques numérisées et contenus multimédias dynamisés par l’IA. Le troisième offre une expérience immersive unique, combinant modélisation 3D photogrammétrique, parcours interactifs, programme éducatif Minecraft et podcasts méditatifs.

Un guide IA pour les visiteurs de Rome

Parallèlement, Microsoft a dévoilé un autre projet autour de Rome et de ses trésors cachés, projet lancé à l’occasion du jubilé catholique de 2025 qui devrait engendrer 35 millions de visiteurs supplémentaires dans la ville ! En collaboration avec la ville de Rome, NTT et Intellera, les ingénieurs ont développé un guide touristique virtuel de la ville, piloté par l’IA et Azure OpenAI Service. Connue sous le nom de Julia, cette intelligence artificielle ne se contente pas de fournir des informations pertinentes sur l’histoire, les monuments, les musées, les hôtels, les restaurants et autres sujets d’intérêt pour les utilisateurs. Elle vise aussi à réduire la congestion autour des sites touristiques populaires et d’enrichir l’expérience des visiteurs en leur faisant découvrir des endroits moins fréquentés.

 <

À lire également :

À lire également :