Microsoft croit en l’avenir de l’architecture ARM sur Windows et voit dans l’arrivée conjointe des Snapdragon X de Qualcomm et des Copilot+ PC l’opportunité d’enfin l’imposer sur le marché. L’éditeur sait aussi qu’une des clés du succès repose sur son nouvel émulateur Prism qui permet une émulation presque parfaite des applications x86/x64 sur ARM. Il annonce une importante mise à jour.

Depuis juin dernier, les « Copilot+ PC » à base de processeurs Qualcomm Snapdragon X se répandent dans l’écosystème Windows. S’il est encore trop tôt pour parler de succès, force est de reconnaître que les conditions pour voir les processeurs à architecture ARM s’imposer dans cet écosystème. Ainsi, depuis quelques mois, on voit toutes les grandes applications de l’univers Windows enfin se décliner en mode natif ARM.

Néanmoins, afin de permettre à ces PC d’accéder à tout l’existant Windows et notamment à la multitude des jeux, le monde Windows on ARM ne peut pas se passer d’une couche d’émulation Intel. L’introduction des « Copilot+ PC » a été marquée par l’arrivée d’une toute nouvelle couche d’émulation conjointement développée par Qualcomm et Microsoft. Dénommée « Prism », elle a totalement métamorphosé l’émulation Intel sous ARM.

PRISM : L’émulateur Windows on ARM franchit un nouveau cap

Microsoft continue de faire le forcing et de faire progresser son émulateur Prism pour s’assurer que de plus en plus d’anciennes applications Windows et jeux Windows fonctionnent de façon optimale sur ARM.

La dernière version de Windows 11, disponible via le programme Insider Preview (Build 27744) dans le canal Canary, introduit ainsi des améliorations Prism très significatives. L’émulateur, souvent comparé à Rosetta 2 d’Apple, prend désormais en charge des extensions CPU supplémentaires cruciales, notamment AVX et AVX2. Cette évolution technique majeure permet à Prism d’exécuter des applications et jeux x86 jusque-là incompatibles avec les appareils ARM. Adobe Premiere Pro 2025 fait figure d’exemple emblématique, devenant enfin parfaitement fonctionnel sur les machines équipées de processeurs ARM alors qu’Adobe semble rencontrer des difficultés ou en tout cas des retards, dans son portage en ARM natif.

Cette évolution de Prism marque une nouvelle étape importante dans la stratégie de Microsoft pour imposer l’écosystème Windows on ARM sur le marché, tout en promettant un avenir où la distinction entre les architectures x86 et ARM deviendra de plus en plus transparente pour l’utilisateur final.

