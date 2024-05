Exit Intel et AMD. A l’occasion de sa conférence « Copilot+ PC », Microsoft a officiellement lancé ses Surface Pro 11 et Surface Laptop 7, deux machines estampillées « Copilot+ PC » et qui ne seront proposées qu’en version à processeur ARM de Qualcomm.

Il y a moins de deux mois, Microsoft lançait une nouvelle Surface Pro 10 et un nouveau Surface Laptop 6, tous deux estampillés « Business » et présentés comme des « AI PC ». Des PC destinés aux entreprises, plus faciles à maintenir, dotés des derniers processeurs Intel Core Ultra à NPU intégré.

Des machines qui n’avaient pas suscité le moindre enthousiasme par manque d’innovations notables.

Cette semaine, Microsoft a finalement soufflé le vent de nouveautés attendu pour donner un nouveau dynamisme à sa gamme Surface plutôt malmenée depuis plusieurs mois. Et quelque part, le constructeur a aussi renoué avec la philosophie d’origine de l’initiative Surface et la raison d’être de ces appareils : initier de nouvelles tendances et montrer la voie vers de nouveaux concepts.

Une philosophie de départ qui a mené à des appareils très originaux comme Surface Pro, Surface Book, Surface Studio sans forcément rencontrer un succès commercial mais au moins en défrichant de nouvelles pistes et de nouveaux usages. Mais une philosophie quelque peu oubliée ces dernières années.

Mais les « Surface Pro » et « Surface Laptop » introduits cette semaine renouent avec cette volonté de guider le marché… Et le guider en l’occurrence vers les processeurs ARM, vers les nouveaux usages IA, autrement dit vers les « Copilot+ PC ».

Comme déjà expliqué, les « Copilot+ PC » initient une nouvelle ère du PC et une nouvelle ère pour Windows en incorporant des modèles locaux, des IA hybrides, et des fonctionnalités uniques comme Windows Effect, Live Caption Translation et surtout Windows Recall.

Les nouveaux « Surface Pro 11 » et « Surface Laptop 7 » sont présentés par Microsoft comme les ultimes PC Copilot+ et peuvent être perçus comme les « Copilot+ PC » de référence auxquels les autres vont pouvoir se comparer.

La grosse nouveauté de ces machines réside dans l’adoption des processeurs Qualcomm Snapdragon X. Ils procurent à ces PC un niveau de performance et d’autonomie radicalement transformateur. Ils procurent plus de 12 heures d’autonomie (22H sur le Surface Laptop 15 pouces) sans avoir à réduire à néant les performances des machines pour préserver la batterie.

Surface Pro 11 : Performance, autonomie, flexibilité

Oubliez la Surface Pro 10 Business lancée il y a deux mois. Microsoft a bien mieux à offrir. Autant aux entreprises qu’aux particuliers cette fois.

« La toute nouvelle Surface Pro ouvre la voie à une nouvelle façon de concevoir un ordinateur portable. Construite avec les nouveaux processeurs Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus, elle offre des performances incroyables, 90 % plus rapides que la Surface Pro 9 » explique Microsoft.

Surface Pro 11 est un Copilot+ PC à base de processeur ARM, mais ce n’est pas sa seule innovation. L’autonomie est portée à 14 heures. Par ailleurs, un écran OLED est proposé sur les modèles les plus puissants offrant une visibilité bien supérieure en cas d’usage de la machine en extérieur.

Mais la principale nouveauté est à chercher du côté des périphériques et particulièrement du clavier. Le nouveau « Flex Keyboard » peut être utilisé sans être rattaché à la machine. Il dispose donc d’une connectivité Bluetooth et d’une batterie interne. Et sa charnière se replie de façon très astucieuse pour incliner légèrement le clavier.

La machine est équipée d’un écran de 13 pouces en QHD, d’une caméra arrière de 10 mégapixels en Ultra HD, et de quatre ports USB 4. Elle peut également se connecter à trois écrans 4K externes.

Les prix démarrent à 999$ pour une Surface Pro 11 avec un processeur Snapdragon Plus X, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage jusqu’à des versions 32 Go de RAM et 1 To de SSD avec un écran OLED et un Snapdragon Elite X.

Surface Laptop 7 : finesse, puissance et autonomie

« Surface Laptop a été entièrement repensé pour aider les équipes à être encore plus productives grâce à de nouveaux écrans étonnants et plus lumineux avec des bords très fins, plus de ports que jamais, une connectivité Wi-Fi, jusqu’à 22 heures d’autonomie de la batterie et bien plus encore » explique Microsoft.

La machine est déclinée en version 13,8 pouces (avec processeur Snapdragon Plus X) ou en version 15 pouces (avec Snapdragon Elite X) avec des écrans PixelSense tactiles et stylet en technologie 120 Hz avec HDR, Dolby Vision Q, et technologie d’ajustement dynamique des couleurs. On trouve sur la machine 2 ports USB4 et un connecteur Surface auxquels viennent s’ajouter un port USB-A et un lecteur microSD uniquement dans la version 15 pouces.

Le Surface Laptop 7 est donné comme 86% plus rapide que le Surface Laptop 5 et affiche jusqu’à 22 heures d’autonomie.

Microsoft rappelle au passage que son NPU est 20% plus rapide que celui des M4 d’Apple et que son Surface Laptop 7 est plus rapide que le Macbook Air M3 dans tous les domaines.

Le Surface Laptop 7 démarre à 999$.

On notera que Microsoft s’est gardé de toute comparaison avec les modèles Pro 10 et Laptop 6 pour éviter de ridiculiser ces récents modèles. D’autant que les machines Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 en Intel Core Ultra continueront d’être commercialisées parallèlement aux nouvelles machines « Pro 11 » et « Laptop 7 » qui ne sont disponibles qu’en version ARM, Microsoft souhaitant « officiellement » offrir plus de choix à ses clients.

