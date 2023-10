À l’occasion de sa conférence annuelle, Qualcomm a dévoilé les caractéristiques et performances exceptionnelles de son nouveau processeur Snapdragon X Elite qui pourrait bien changer le visage des PC et influencer le développement de Windows 12…

Il y a quelques jours, Qualcomm faisait monter la pression avec un teasing dévoilant le nom d’une nouvelle gamme de processeurs à architecture ARM : Snapdragon X.

Cette semaine, à l’occasion de sa conférence Snapdragon Summit 2023, Qualcomm a présenté son nouveau fer de lance, le Snapdragon X Elite, un SoC conçu pour animer les PC Windows de prochaine génération. Et si l’on en croit Qualcomm, son processeur dépasse en performance pure comme en efficience (performance par Watt) tous les processeurs mobiles du marché, de l’Apple M2 Pro aux Intel Core i7 ou i9 de 13 ème génération en passant par les AMD Ryzen 9 (comme le 7940HS).

« Il y a un nouveau Sheriff en ville »… C’est ainsi que Cristiano Anon, CEO de Qualcomm, a introduit ce nouveau processeur qui pourrait totalement relancer « Windows on ARM ».

Qualcomm change de braquet !

Selon Qualcomm, le « X Elite » se montre deux fois plus performant qu’un Intel Core mobile à 12 cœurs avec une efficacité énergétique 66% meilleure. Le SoC embarque 12 cœurs CPU « Oryon » (conçu par Nuvia, racheté par Qualcomm il y a trois ans) cadencés à 3,8 GHz avec un mode boost « dual core » à 4,25 GHz. À ces cœurs CPU, s’ajoutent également un GPU « Adreno X Elite » de 4,6 TFLOPS (soit plus puissant qu’une Xbox Series S) et un NPU « Hexagon » affichant une puissance de 46 TOPS !

Et ce niveau de performance change forcément la donne. Les constructeurs de PC portables vont pouvoir proposer des PC sous « Windows on ARM » plus performants et plus endurants que les PC portables actuels sous Intel Core ou AMD Ryzen mais aussi plus performants que les Macbook Pro M2 d’Apple.

Bien évidemment, tout ceci devra être réellement évalué sur de véritables PC du marché pour confirmer les annonces de Qualcomm. Des machines qui devraient être présentées au CES de Las Vegas et disponible en milieu d’années 2024.

Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue qu’Apple devrait en toute logique annoncer ses « M3 » la semaine prochaine lors d’un événement Macbook et qu’Intel introduira en décembre sa 14 ème génération de processeurs mobiles Intel Core (avec des modèles ‘Ultra’ intégrant un NPU). De quoi probablement relativiser le saut de performance affiché par les Snapdragon X Elite.

Microsoft fait du teasing de Windows 12

Reste que pour Microsoft, l’arrivée de ce processeur est une aubaine pour enfin imposer Windows on ARM sur le marché. D’ailleurs, Satya Nadella était « virtuellement » présent à ce lancement Qualcomm au travers d’une discussion pré-enregistrée. Et à cette occasion, il a dévoilé quelques pistes de réflexion sur le futur de Windows et commencé à tracer une esquisse de ce à quoi pourrait ressembler Windows 12.

La clé ici n’est pas tant dans les performances CPU que dans l’intégration d’un NPU. « D’une certaine manière, une nouvelle génération de ‘AI PC’ est en train d’être créée », explique-t-il avant d’ajouter « Microsoft Copilot est comme le bouton Démarrer. Il devient l’orchestrateur de toutes les expériences liées aux applications. Par exemple, il me suffit d’y aller et d’exprimer mon intention pour qu’il me dirige vers une application ou qu’il présente l’application sur Copilot, pour m’aider à apprendre, à interroger et à créer – et cela change complètement, je pense, les habitudes de l’utilisateur ».

Sur scène, Pavan Davuluri, nouveau CVP de la division « Windows + Devices » de Microsoft a également fait écho aux propos de son CEO. « L’IA est une révolution aussi importante que la révolution mobile, la révolution du cloud, le web et le PC. Je pense que fondamentalement, si vous réfléchissez à ce qu’a toujours été le rêve de l’informatique, vous pouvez rendre les interfaces beaucoup plus conviviales, beaucoup plus naturelles. Peut-on augmenter les capacités humaines grâce à l’informatique ? Cela commence par le langage, mais cela va rapidement au-delà. L’IA va fondamentalement changer le visage des systèmes d’exploitation et ce à quoi ressemble une interface utilisateur ainsi que l’interaction entre les applications ».

Et il ajoute : « Nous construisons Windows pour qu’il soit la destination des meilleures expériences en matière d’IA. Pour aller de l’avant, cela nécessitera un système d’exploitation qui supprime les frontières entre le Cloud et l’Edge ».

Dit autrement, Windows 12 intègrera l’IA avec une meilleure perception des contextes et des intentions de l’utilisateur, exploitera une notion hybride de l’informatique et proposera des expériences utilisateur que seule l’IA peut concrétiser.

Par ailleurs, Microsoft et Qualcomm ont confirmé travailler sur l’optimisation des performances du système pour les architectures ARM y compris de la couche d’émulation x86/x64 qui permet l’exécution des applications conçues pour Intel sur les machines ARM.

À lire également :