Microsoft continue de faire le forcing pour imposer l’architecture ARM sur les PC Windows. Un nouveau frein vient d’être levé : Visual Studio, l’outil de développement fétiche des développeurs Windows, est enfin disponible en version native ARM.

C’est une actualité importante à la fois pour l’avenir de Windows dans l’univers ARM et pour l’arrivée de nouveaux PC plus polyvalents, autonomes et accessibles. Microsoft lance, enfin, une version ARM native de son indispensable outil de développement Windows : Visual Studio.

Jusqu’ici pour développer des apps Windows natives ARM, il fallait utiliser la version Intel de Visual Studio et opter pour une compilation en mode ARM. Les développeurs avaient donc soit le choix d’utiliser un vrai PC Intel et transférer les binaires sur un PC ARM pour faire leurs tests, soit installer Visual Studio sur un PC ARM en exploitant la poussive émulation de code Intel de Windows on ARM. Deux solutions peu fluides et confortables.

La disponibilité de Visual Studio ARM64 permet désormais aux développeurs de se montrer plus productifs et de profiter d’une expérience plus fluide et intégrée. Certes, il ne s’agit encore que d’une « preview » mais elle démontre que Microsoft ne relâche pas ses efforts pour imposer ARM dans l’univers Windows.

Cette version « ARM native » permet de développer des applications Desktop en C++, de développer des applications .NET (WinForms et WPS), de développer des applications WPA. Le support de Project Reunion (Windows App SDK), de .NET MAUI et d’UWP arrivera dans les prochaines semaines.

Rappelons au passage qu’à l’occasion de la conférence Build 2022 début juin, Microsoft a annoncé son Projet Volterra, un mini PC sous ARM destiné aux développeurs. Volterra sera ainsi livré en standard avec Visual Studio ARM64.

Cette arrivée de Visual Studio ARM64 devrait en toute logique boosté à court termes le nombre d’applications Windows disponibles en mode « ARM natif ». Pour les entreprises, cette annonce donne encore un peu plus de crédibilité à un futur d’ARM dans l’univers Windows et devrait aider à convaincre les DSI de la faisabilité d’incorporer dans les prochaines années des machines ARM, réputées plus autonomes et moins chères, dans leur parc informatique.

Pour bénéficier de cette version, suivez le lien : Arm64 Visual Studio – Visual Studio Blog