Annoncé lors de la conférence développeur Microsoft Build, le premier PC estampillé Microsoft et non Surface veut populariser Windows On ARM auprès d’une vaste communauté de développeurs Windows.

Ce n’est un secret pour personne, voilà plusieurs années que Microsoft tente d’imposer Windows sur les architectures ARM. Une aventure qui jusqu’ici a connu plus de bas que de hauts avec une Surface Pro X qui n’a jamais rencontré le succès, des partenaires OEM qui n’ont pas vraiment poussé leurs clients vers cette voie, et un partenaire Qualcomm un tantinet ridiculisé par les performances des processeurs Apple M1 et M2. Et même si le succès des nouveaux Mac peut inspirer Microsoft, son écosystème n’adoptera pas ARM tant que les applications ne seront pas là.

Alors ces derniers mois, l’éditeur a un peu plus peaufiné sa stratégie en commençant par adapter ses propres outils de développement pour un fonctionnement natif ARM, en encourageant Qualcomm à rattraper son retard côté performances sur Apple, et en annonçant en mai dernier lors de la Build 2022 la disponibilité « prochaine » d’un kit de développement dénommé Project Volterra. Finalement, l’attente a été plus longue que prévu. Mais Microsoft a officialisé enfin sa machine cette semaine.

Désormais officiellement dénommée « Windows Dev Kit 2023 », la solution comporte un mini-PC en ARM conçu par Microsoft et tout un pack d’outils de développement Windows préconfigurés (Visual Studio 2022 v17.4, .NET 7, Visual Studio Code ARM, Microsoft Office & Teams, frameworks PyTorch, TensorFlow, WindowsML, etc) pour aider les développeurs à porter en ARM et tester leurs applications Windows. Au-delà de l’adoption ARM, la machine veut aussi servir de tremplin à une utilisation plus généralisée sous Windows de l’IA et des coprocesseurs NPU.

Ainsi, la machine embarque un processeur ARM Snapdragon 8cx Gen 3 de Qualcomm ainsi qu’un accélérateur IA dédié dénommé Hexagon (lui aussi développé par Qualcomm). Elle dispose d’un port RJ45 Ethernet Gigabit, d’une sortie mini-DisplayPort, de 3 ports USB-A, de 2 ports USB-C (3.2 Gen 2), du Bluetooth 5.1 et du Wi-Fi 6. Elle embarque surtout un disque SSD NVMe de 512 Go et 32 Go de RAM ! Largement de quoi développer en tout confort.

Animée en Windows 11, la machine reste compatible avec les applications de l’univers Intel grâce à l’émulation x86 et x64 offerte en standard par le système d’exploitation.

Parce qu’une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Unity le célèbre moteur et IDE de développement de jeux annonce travailler sur un support natif ARM pour son Unity Player, ce qui permet concrètement aux développeurs de jeux Windows de désormais cibler un dépliement ARM natif de leurs œuvres.

Commercialisé au prix plutôt serré (la machine embarque quand même 32 Go de RAM) de 699 euros TTC, ce « Windows Dev Kit 2023 » est disponible en ligne dès aujourd’hui pour les développeurs dans 8 pays : Australie, Canada, Chine, France, Allemagne, Japon, Royaume-Uni et États-Unis.

Rappelons que Microsoft a également lancé en septembre des VM en ARM sur son cloud Azure, en partenariat avec Ampere Computing (et son processeur Altra). Ces VM supportent aussi bien Linux que Windows.

Microsoft devrait en dire un peu plus sur sa roadmap de plateformes et outils ARM à l’occasion de l’ARM DevSummit 2022, le 26 octobre.

Pour en savoir plus : Available today: Windows Dev Kit 2023 aka Project Volterra – Windows Developer Blog