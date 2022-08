En « preview » depuis de nombreux mois, les VM Azure animées par des processeurs ARM d’Ampere viennent d’être officialisées en « general availability ». Dans la foulée, Canonical a annoncé le support officiel de Ubuntu pour ARM sur Azure.

Quelques semaines après Google Cloud (qui a officialisé la disponibilité de ses nouvelles VMs Tau T2A à base de processeurs ARM Ampere Altra en juillet dernier), c’est au tour de Microsoft de basculer en « general availability » ses machines virtuelles animées par des processeurs ARM.

Rappelons qu’Amazon dispose depuis longtemps de VMs sous ARM animées par son processeur maison, le Graviton, désormais en troisième génération. Par ailleurs, Oracle Cloud propose des VMs sous ARM depuis plus d’un an et demi et a également choisi Ampere comme partenaire technologique.

Microsoft annonce donc la sortie officielle de ses VMs « ARM » à partir du 1er septembre. Elles seront disponibles dans une dizaine de régions au démarrage (dont West Europe, North Europe) avec une extension progressive à toutes les régions.

Trois types de VMs sont ainsi disponibles pour le moment :

Dpsv5 series, jusqu’à 64 vCPUs et 4 GiBs de mémoire par vCPU jusqu’à 208 GiBs,

Dplsv5 series, jusqu’à 64 vCPUs et 2 GiBs de mémoire par vCPU jusqu’à 128 GiBs,

Epsv5 series, jusqu’à 32 vCPUs et 8 GiBs de mémoire par vCPU jusqu’à 208 GiBs.

Sans surprise, ces machines sont animées par le désormais très universel processeur Altra d’Ampere. Elles disposent d’une connectivité jusqu’à 40 Gb/s et on peut y attacher divers types de stockage SSD et HDD y compris les offres Premium SSD et Ultra Disk Storage.

Microsoft indique que durant la phase de previews, ces VMs en ARM ont principalement été utilisées pour hébergées des sites Web et des microservices ainsi que des bases de données open source et des serveurs média. Les développeurs utilisent principalement Java et .NET.

On notera que ces VMs peuvent être intégrées à des clusters Kubernetes et sont supportées par AKS (Azure Kubernetes Services).

Tout comme Canonical avait été extrêmement prompte à annoncer la disponibilité d’Ubuntu sous les VMs Tau TA2 de GCP, l’éditeur a été tout aussi réactif avec Azure et a confirmé la disponibilité d’images optimisées pour les machines virtuelles Ampere Altra basées sur ARM de Microsoft Azure. « Ces images offrent l’expérience familière d’Ubuntu, avec un kernel et des configurations optimisées pour Azure. Les utilisateurs bénéficieront de l’exécution du système d’exploitation le plus populaire pour le cloud public, avec l’une des plus grandes collections d’applications basées sur Arm, sur l’infrastructure cloud sécurisée, évolutive et hautement rentable d’Azure » explique l’éditeur.

Alexander Gallagher, vice-président du Public Cloud chez Canonical, explique par ailleurs voir nombre d’entreprises « utiliser des architectures basées sur Arm comme moyen de réduire les coûts et la consommation d’énergie. L’arrivée de ces images optimisée représente un grand pas en avant pour ceux qui cherchent à développer avec Linux sur Azure. »

Microsoft précise de son côté que ces nouvelles VM en ARM supportent Windows 11 en édition ARM, RHEL, SUSE Enterprise Linux, CentOS et Debian. Le support de Alma Linux et Rocky Linux est également prévu.

À lire également :