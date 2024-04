Avec l’arrivée annoncée du processeur Snapdragon Elite X dans les nouvelles machines Surface et la mise à jour Windows 11 « 24H2 », Microsoft ouvre la porte à une nouvelle génération de PC optimisés pour l’IA, affirmant son engagement pour une transition fluide vers ARM… sans délaisser l’écosystème Intel ?

Tous les indices concordent… En mai, Microsoft devrait lancer ses nouvelles machines Surface grand public accompagnées de Windows 11 « 24H2 » et du très attendu processeur Snapdragon Elite X de Qualcomm. Un processeur ARM enfin taillé pour Windows et pour les PC. Et, selon les rumeurs, Microsoft n’aurait pas l’intention de décliner ces machines en technologie Intel. Une conférence est déjà annoncée pour célébrer cette nouvelle ère de « Windows sur ARM ». Elle aura lieu le 20 mai. Veille de l’ouverture de la grande conférence Build 2024 dédiée aux développeurs. Et ce n’est certainement pas un hasard. Car tout porte à croire que l’on parlera beaucoup à la Build d’IA, des processeurs ARM et des accélérateurs NPU qu’ils embarquent. Ces derniers pourraient bien devenir rapidement indispensables pour exploiter certaines fonctionnalités IA sur lesquelles Microsoft planche pour Windows Copilot.

Car l’ère des « AI PC » pourrait, au final, bien être l’ère de Windows on ARM. Bien évidemment Microsoft n’abandonnera pas Intel de si tôt, notamment dans l’écosystème des entreprises. Mais si les Intel Core Ultra pointent dans la bonne direction en termes de performances et d’IA, tout semble aussi montrer que les Snapdragon Elite X animeront des machines plus silencieuses, plus autonomes, plus performantes notamment en IA.

D’ailleurs, les développeurs se préparent enfin à accueillir cette nouvelle ère. Pendant très longtemps, ils ont boudé le portage sur ARM de leurs applications Windows. Mais les choses bougent enfin. Google rend désormais disponible sa pièce maîtresse « Chrome » en version native ARM sous Windows. Spotify, Firefox, NordVPN, Netflix, VLC, Amazon Prime Video, 7Zip, Visual Studio et bien d’autres applications phares ont déjà basculé en ARM pour Windows. Par ailleurs, les PWA (Progressive Web Apps), ces apps en ligne que l’on peut installer via Edge comme de vraies applications Windows tournent à merveille sur Windows on ARM. Or ces dernières sont sans doute l’avenir du développement d’apps cross-plateformes.

Dit autrement, Microsoft aura mis des années mais son écosystème est enfin prêt à accueillir Windows sur processeurs ARM. Le système aussi, qui sait désormais parfaitement gérer les architectures « BIG.little » et l’émulation x64 sur ARM.

Microsoft devrait annoncer dans les prochains jours que Windows 11 « 24H2 », la nouvelle mise à jour majeure de Windows 11, est entré en RTM. Ce sera la première édition de Windows 11 à être déclinée en version LTSC (avec un support étendu sur 5 ans). Un signe envoyé aux entreprises : il est temps de passer sur Windows 11, l’OS est désormais mature.

Cette version « 24H2 » servira de fondation aux nouvelles machines Surface à processeur Qualcomm Snapdragon Elite X. Elle ne sera toutefois pas complète en Juin au moment de la sortie des nouvelles machines. Car Microsoft veut adjoindre des fonctionnalités IA qui ne sont pas encore prêtes à l’instar de son « AI Explorer ». Elles seront évaluées auprès des Windows Insiders durant l’été pour être regroupées dans un « Feature Pack ». C’est seulement alors, vers septembre, que Windows 11 « 24H2 » sera véritablement complet.

En attendant, il ne faudra pas manquer la conférence du 20 mai et la conférence Build 2024. On devrait en apprendre beaucoup sur comment Microsoft compte réinventer l’expérience Windows avec l’IA et découvrir ses premiers « AI PC » en Windows on ARM.

