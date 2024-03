Les priorités chez Microsoft ont changé. Aujourd’hui, Microsoft compte sur l’IA pour démarquer Windows et embarquer les développeurs dans ses écosystèmes. Et l’émulation Android – qui fût l’un des arguments de vente de Windows 11 – n’a plus sa place. Microsoft annonce la fin de vie de la couche WSA (Windows Subsystem for Android) en 2025.

Fût un temps, Microsoft ne savait plus quoi faire pour encourager les développeurs à développer des apps natives sous Windows. L’une des pierres angulaires de sa stratégie était de faire en sorte que les développeurs sur d’autres plateformes (les développeurs cloud fans de Linux, les développeurs mobiles fans d’Android) puissent tout faire depuis leur poste Windows et si possible imaginer des scénarios cross-plateformes intégrant Windows. Ainsi sont nées les couches WSL (Windows Subsystem for Linux) et WSA (Windows Subsystem for Android), des couches d’hébergement de Linux et Android au cœur même de Windows. Ces couches étaient au départ conçues et destinées aux développeurs. Jusqu’à la sortie de Windows 11.

Pour motiver les utilisateurs à basculer sur Windows 11, Microsoft décide de faire de WSA une vraie couche d’émulation Android intégrée au système et aisément accessible au grand public. Privée des services propres à Google, Microsoft se tourne alors vers Amazon et son Amazon Appstore (notamment créé pour ses tablettes Fire et boitiers Fire TV) afin de faciliter la livraison d’Apps Android sous Windows.

Le problème c’est que la couche Android n’a jamais vraiment séduit les utilisateurs de Windows 11. D’abord parce que la promesse d’interactions plus fluides entre Windows et les mobiles a bien plus été tenue par l’App « Mon Phone » (devenue « Mobile Connecté ») que par l’émulation, ensuite parce que l’Appstore d’Amazon s’est révélé bien pauvre en app utile (on y trouvait plutôt des jeux pas bien attrayants) et enfin parce que l’univers Android sans les services Google perd l’essentiel de son attrait (les développeurs se satisfaisant de ne diffuser que via Play Store). En outre la couche d’émulation a toujours été très consommatrice de ressources.

Par ailleurs, les priorités de Microsoft ont changé. D’abord parce que la priorité des priorités pour Microsoft et pour Windows, c’est désormais l’IA. Ensuite parce qu’entre la maturité de « .NET 7 » et le support très complet et très réussi des PWA (Progressive Web Apps) au cœur de Windows, les développeurs ont ce qu’il faut pour adresser leurs problématiques multiplateformes et simplifier les développements sous Windows.

Autant dire que les jours de WSA et du support Android dans Windows étaient comptés bien avant l’officialisation de cette semaine : Microsoft annonce la fin de vie de WSA et donc de la compatibilité Android dans Windows pour le 5 mars 2025. Les utilisateurs qui exploitent cette couche et les Apps Android via Amazon Appstore pourront néanmoins continuer d’en profiter après cette date (tant qu’ils ne migreront pas vers un futur Windows 12 et ne réinstalleront pas leur machine).

Signalons qu’en revanche la très utilisée couche d’émulation Linux « WSL » continue elle de vivre et d’évoluer. C’est une arme essentielle à tous les développeurs Cloud notamment ceux sous Azure.

L’arrêt du support d’Android n’est pas une grande perte. Les interactions « Mobile connecté » fonctionnent et ont toujours fonctionné sans exploiter WSA. Par ailleurs, la plupart des Apps clés de l’univers Android existent également dans le Windows Store. Et pour celles qui ne le sont pas, la transformation de leur version Web en app PWA via Microsoft Edge répond à l’essentiel des besoins et se réalise en 2 clics (Menu->Applications->Installer ce site en tant qu’application).

Enfin, pour les gamers, Google propose sa propre solution officielle avec « Google Play Jeux pour Windows » qui donne accès aux jeux Android sous Windows avec tout l’univers gaming de Google.

À lire également :