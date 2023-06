L’émulation Android sous Windows 11 s’enrichit d’une fonction très attendue. Les applications Android peuvent désormais accéder aux fichiers de l’environnement Windows pour simplifier les transferts entre apps Windows et apps Android.

WSA, Windows Subsystem for Android, est l’une des fonctionnalités les plus originales de Windows 11. Elle permet de faire tourner des applications Android dans des fenêtres Windows. Mais jusqu’ici, les deux univers restaient chacun calfeutrés dans leur bulle. Désormais, il va être bien plus facile de passer d’une application Windows à une application Android et de profiter d’une expérience sans couture entre les environnements.

Dans un billet de blog publié cette semaine, Microsoft annonce en effet que la dernière mise à jour Windows Insiders intègre une nouvelle version de WSA. « Nous sommes heureux d’annoncer que WSA peut désormais partager vos dossiers d’utilisateur Windows, tels que Documents et Images, avec le Subsystem, de sorte que des scénarios tels que le téléchargement d’une photo sur une application de médias sociaux ou l’édition d’une vidéo dans une application créative fonctionnent de manière transparente. Le partage des dossiers est activé par défaut pour les utilisateurs de la prévisualisation mais peut être activé ou désactivé dans les paramètres WSA. Lorsque le partage de dossiers est activé, votre dossier de profil d’utilisateur Windows (par exemple, « C:\Users\John Doe ») apparait en tant que « /sdcard/Windows » dans l’univers Android ».

Pour des raisons évidentes de sécurité, l’univers Android émulé sous WSA n’a accès qu’aux dossiers pour lequel l’utilisateur connecté a les droits. WSA ne voit donc ni les répertoires du système Windows ni ceux des autres utilisateurs du PC.

Typiquement, si vous utilisez Photoshop ou Paint.NET pour travailler vos photos mais que vous appréciez particulièrement une App d’effets spéciaux Android ou une app de publication pour vos réseaux sociaux sur Android, vous pourrez aisément accéder à vos photos retravaillées sous Windows depuis les Apps Android.

Microsoft rappelle qu’il est toutefois possible de partager des fichiers entre les deux mondes même lorsque cette fonction de partage est désactivée. Il suffit de glisser-déposer des fichiers de l’Explorateur de fichiers vers n’importe quelle application Android ouverte prenant en charge le partage de fichiers. Certaines applications Android prennent également en charge le collage de fichiers copiés dans le presse-papiers de Windows. Dans ce cas, les applications n’ont qu’un accès en lecture au fichier partagé.

Par ailleurs, Microsoft a également amélioré le support de la connexion WiFi dans WSA ainsi que le support depuis les Apps Android des Webcams connectées au PC.

À lire également :