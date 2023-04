Microsoft prépare une mise à jour de sa couche WSA d’émulation d’Android sous Windows. Au menu, plus de stabilité, plus de performance, et la prise en charge de l’affichage PiP des apps vidéos Android.

Tous les utilisateurs et responsables informatiques ne le savent pas forcément mais Windows 11 intègre bel et bien une couche d’émulation Android, dénommée WSA (Windows Subsystem for Android) qui permet d’exécuter des applications Android dans des fenêtres Windows.

Cette émulation très utile en théorie reste apparemment peu employée, même si Microsoft n’a jamais communiqué de chiffres à ce sujet. Il est vrai que cette émulation est assez limitée parce qu’elle impose soit de passer par un Amazon App Store peu fourni et essentiellement empli de jeux, soit parce qu’elle nécessite l’utilisation d’outils un peu technique comme WSATools qui permet d’installer des packages PKA manuellement. En outre, cette émulation n’est pas supportée par Google et n’intègre pas les services clés de l’éditeur (comme Play Store ou Google Maps).

Néanmoins, Microsoft continue de petit à petit peaufiner son émulation et supporter les dernières innovations techniques de l’univers Android sous Windows.

Ainsi, la couche système WSA vient de connaître une nouvelle mise à jour « Avril 2023 » pour l’instant uniquement diffusée auprès des Windows Insiders. Celle-ci intègre différentes améliorations et autres correctifs pour améliorer la stabilité et la performance des applications Android sous Windows.

Surtout, elle supporte désormais le fameux mode « PiP » (Picture in Picture) des applications Android. WSA prend désormais en charge ce mode d’affichage particulier notamment utilisé par toutes les applications vidéos de l’univers Android. Sous un smartphone ou une tablette Android, ce mode permet de continuer à regarder une vidéo (ou afficher une navigation GPS) tout en utilisant une autre application.

Selon les ingénieurs Microsoft, ce mode PiP est particulièrement pratique sous Windows bien que le système affiche déjà les apps Android dans des fenêtres séparées et soit bien plus adapté au multitâche que l’OS mobile. En effet, la taille de la « vue » PiP peut aisément être ajustée à la souris et les fonctions « Snap » de Windows se révèlent bien adaptées au multitâche d’applications Android.

Force est de reconnaître que mise à jour après mise à jour, cette émulation Android gagne en intérêt et en praticité. Quelques entreprises l’exploitent déjà pour offrir à leurs collaborateurs l’accès sous Windows à des apps mobiles métiers qu’elles ont développées. Quant au grand public, s’il peut bénéficier de l’authentique application TikTok mobile sur leur PC (bien plus complète que l’app Windows officielle), il peut surtout profiter d’une pléthore de jeux dont ils ne disposaient que sur leur smartphone jusqu’ici mais aussi de quelques applications phares non réellement disponibles sous Windows comme le lecteur Kindle ou l’application d’apprentissage des langues Duolingo.

Et Microsoft ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Si l’on en croit la roadmap actuelle l’éditeur travaille au support des raccourcis et des transferts de fichiers depuis l’explorateur Windows. À suivre…

À lire également :