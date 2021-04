Windows 10 intègre un véritable sous-système Linux, dénommé WSL, principalement destiné aux développeurs ayant besoin de construire et tester des applications Linux en mode batch sous Windows. Désormais WSL supporte les applications graphiques Linux et l’accélération GPU sous Linux.

Bien des utilisateurs et des DSI l’ignorent encore, mais Windows 10 intègre depuis plusieurs années un sous-système Linux, dénommé WSL 2, qui permet d’exécuter des applications Linux directement sous Windows.

Et si peu d’utilisateurs sont au courant de cette compatibilité Linux intégrée, c’est parce qu’elle s’adresse en priorité aux développeurs (notamment dans le cadre des développements pour le Cloud) qui doivent produire des applications Linux ou lancer des commandes Linux tout en restant sur un environnement Windows. C’est pourquoi, jusqu’ici, WSL 2 s’appuyait sur un véritable Kernel Linux mais se limitait à l’exécution des applications en ligne de commandes.

Il était certes possible de lancer des applications graphiques au travers d’une bidouille non officiellement supportée et relativement compliquée nécessitant d’installer un daemon X Server sous Windows et à le paramétrer de façon adéquate. Un processus technique et peu convivial, pas simple à installer et peu pratique à l’usage. En outre les performances n’étaient pas au rendez-vous.

Cette semaine, Microsoft a divulgué auprès de ses « Windows Insiders » (le programme de bêta testing public de Windows) une Build 21364 de Windows 10 dont la principale nouveauté est le support officiel des applications graphiques Linux via WSL.

Cette nouveauté n’est pas une surprise. Elle avait été annoncée et démontrée il y a bientôt un an, à l’occasion de la conférence Build 2020.

Microsoft explique que désormais les développeurs Linux peuvent exécuter leurs éditeurs IDE, outils et applications favorites pour développer, tester, construire et exécuter vos applications Linux!

Ce support, assuré par une extension dénommée WSLg, est assez complet puisqu’il permet aux applications graphiques Linux de tirer profit des accélérations procurées par le GPU présent dans la machine. Les applications graphiques 3D Linux fonctionnent donc à pleine vitesse sous Windows. En outre, WSL supporte également désormais la gestion de l’audio et des microphones pour permettre le support des outils de visioconférences en environnement Linux.

Pour Microsoft, ce support de Linux en mode Bash Shell comme en mode graphique est d’abord et avant tout destiné aux développeurs. Mais il pourrait aussi rendre bien des services aux étudiants (notamment en informatique), aux administrateurs IT, et aux bidouilleurs.

