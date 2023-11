Selon certaines rumeurs, Amazon serait sur le point d’abandonner Android au profit d’un développement maison pour animer ses appareils connectés « Fire ».

Ce n’est pas la première fois qu’une telle rumeur coure. Mais cette fois, le projet semble un peu plus avancé que précédemment.

Les appareils Fire d’Amazon (tablettes, TV et box HDMI) sont animés par « Fire OS », un système dérivant de la version open source d’Android (Android AOSP) qui ne bénéficie pas des services Google mais offre la compatibilité avec toutes les apps Android non basés sur ces mêmes services Google. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’Amazon a développé son App Store (afin de lister les apps Android non attachées à l’écosystème Google) et que c’est ce dernier qui alimente également la couche d’émulation Android de Windows 11 (elle aussi dénuée des services Google).

Selon Janko Roettgers du site Lowpass, Amazon Lab126 serait sur le point de finaliser un nouveau système – portant le nom de code « Vega OS » – basé sur un noyau Linux compact et le très universel framework « cross-platform » React Native.

Le développement de cet OS serait notamment supervisé par Zibi Braniecki, un transfuge de Mozilla qui avait notamment travaillé sur Firefox OS.

Apparemment, Amazon serait ainsi en quête d’un OS plus moderne, plus compact, et plus adapté aux objets connectés qu’Android conçu pour les smartphones et qui commence à accumuler une certaine dette technique qui l’alourdit.

Il sera intéressant de voir si le projet abouti alors que parallèlement Google a tant de mal à faire émerger son projet Fuchsia développé pour des raisons similaires à celle de Vega OS et qui anime certains appareils connectés de Google.

