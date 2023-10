Amazon réalise un troisième trimestre 2023 (Q3-2023) particulièrement robuste malgré des contextes économiques peu favorables. Ses résultats globaux surpassent les attentes des analystes, mais ce n’est pas le cas de ceux de son Cloud AWS.

Décidément le troisième trimestre des géants américains de la Tech est plutôt bon, même très bon vu les contextes économiques et géopolitiques.

Ainsi, Amazon affiche un chiffre d’affaires trimestriel de 143 milliards de dollars en croissance de 13% alors que les analystes de Wall Street les plus optimistes tablaient que 141 milliards de dollars.

Mieux encore le bénéfice net a plus que triplé comparé à un an plus tôt : il s’élève à 9,9 milliards de dollars (contre 2,9 milliards au Q3 2022).

Tout comme Meta, Alphabet/Google, Microsoft et même IBM, Amazon fait donc mieux que les prévisions des experts boursiers. De quoi réjouir les marchés ? Pas tout à fait. Car, les investisseurs n’ont parfois d’yeux que pour 3 lettres : AWS, la division Cloud Public d’Amazon.

Même si AWS continue de jouer son rôle crucial dans la santé financière d’Amazon avec un CA trimestriel de 23,6 milliards de dollars, sa croissance de « seulement 12% » paraît très inférieure à celle de ses concurrents (29% pour Microsoft et 22% pour Google Cloud) et surtout inférieure aux attentes des analystes. Pourtant, c’est bien AWS qui contribue à plus de 62% aux bénéfices du groupe et donc au 343% d’augmentation des bénéfices en un an. Preuve du rôle indispensable d’AWS dans le soutien de la dynamique d’Amazon. Mais cela explique aussi pourquoi les acteurs boursiers sont aussi sensibles à la performance du cloud.

On sait qu’AWS est parti un peu en retard dans la course à l’IA générative mais a contre-attaqué avec une offre originale et séduisante via son service BedRock et le développement de ses propres modèles (qui viendront métamorphoser Alexa dans les mois à venir) en plus de l’adoption de modèles open source. Andy Jassy s’est d’ailleurs voulu rassurant en commentant les résultats du groupe : il explique ainsi que « notre business d’IA générative croît très très rapidement ».

Il résume avec satisfaction, « nous avons connu un excellent troisième trimestre, car notre coût de service et la rapidité de livraison dans nos magasins ont encore progressé, notre croissance AWS a continué à se stabiliser, notre chiffre d’affaires publicitaire a connu une forte croissance, et le résultat d’exploitation global et le flux de trésorerie disponible ont augmenté de manière significative ».

Il s’est cependant montré prudent sur le trimestre à venir avec des prévisions de vente entre 160 et 167 milliards alors que les analystes attendent 166,6 milliards de dollars.

À lire également :