Victime d’une croissance ralentie, les résultats Q3-2023 du groupe Alphabet/Google sont inférieurs aux attentes des investisseurs. Mais cette fois ce n’est pas le marché de la pub qui est en cause mais la contre-performance de Google Cloud.

Qui dit contexte macro-économique défavorable, inflation et ralentissement économique mondial, dit marché de la publicité en crise. Or, la publicité, c’est 88% des revenus de Google et de sa maison mère Alphabet. Alors en théorie, quand la publicité va mieux, tout le groupe Google s’en porte mieux.

Sur le papier, c’est encore vrai au troisième trimestre 2023. Le Chiffre d’Affaires d’Alphabet progresse ainsi de 11% par rapport à Q3-2022 pour atteindre les 76,69 milliards de dollars. C’est mieux que les 7% de croissance du précédent trimestre. Un résultat obtenu après un regain d’activité de la publicité (avec un total de 59,7 milliards de dollars pour Google Ads). La publicité est le principal revenu du moteur Google Search, véritable cœur battant du groupe : son CA atteint les 44 milliards de dollars, en augmentation de 11%. Parallèlement, YouTube Ads se porte aussi mieux avec une croissance de 12% d’un CA qui frôle les 8 milliards de dollars trimestriels.

Les bénéfices, boostés par les nombreux licenciements réalisés en début d’année, s’élèvent au troisième trimestre à 19,7 milliards de dollars en croissance de 42% par rapport à l’an dernier.

Mais si ces résultats n’ont pas convaincu les marchés boursiers, c’est parce qu’une des divisions clés du groupe déçoit : pour le quatrième consécutif, la croissance de Google Cloud ralentit. Avec un CA de 8,4 milliards de dollars, la croissance de Google Cloud en un an s’élève à 22,5% (contre 28% au trimestre précédent). Un chiffre qui inquiète les marchés financiers alors que dans le même temps le « Cloud Microsoft » affiche une croissance de 24% et un Chiffre d’Affaires de 31,8 milliards de dollars.

Cependant, Google Cloud demeure, pour le troisième trimestre consécutif (après des années de pertes), bénéficiaire : les bénéfices s’élèvent à 266 millions de dollars (contre 440 millions de dollars de pertes un an plus tôt) mais sont, là aussi, inférieurs aux attentes des observateurs.

Des résultats décevants attribués en grande partie à la volonté des entreprises d’optimiser leurs investissements Cloud mais aussi peut-être à certains investissements en IA (bien que l’essentiel des investissements IA de Google soient reportés sur la ligne ‘Corporate Costs’ qui se monte ce trimestre à 1,6 milliards de dollars de dépenses). Google annonce d’ailleurs continuer de se concentrer sur la mise à disposition pour tous de l’IA générative et à l’élaboration des meilleurs modèles IA. « Nous continuons à nous efforcer de rendre l’IA plus utile pour tout le monde ; il y a des progrès passionnants et beaucoup d’autres sont à venir », affirme ainsi Sundar Pichai, CEO d’Alphabet, dans le communiqué du groupe.

