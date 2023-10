ARM a du souci à se faire… L’architecture open-source RISC-V a le vent en poupe. Qualcomm annonce ainsi son premier processeur RISC-V et déjà Google s’y intéresse pour les montres connectées et autres objets du quotidien.

Et si bientôt ARM avait un vrai concurrent dans l’univers de l’ultra-mobilité. Depuis la tentative (avortée) de rachat d’ARM par NVidia et la mise au ban des technologies américaines de la Chine, l’architecture open-source RISC-V connaît un regain d’intérêt. Jusqu’ici, cette architecture était surtout soutenue par SiFive et ses processeurs maison équipant essentiellement des kits de développement comme le HiFive Pro P550. Mais l’annonce cette semaine de l’arrivée d’un processeur RISC-V chez Qualcomm vient bouleverser la donne.

Jusqu’ici spécialisé dans les architectures ARM, notamment avec ses célèbres « Snapdragon », le concepteur de puces annonce développer un nouveau chip pour le marché de masse basé sur une architecture RISC-V.

Ce nouveau SoC Qualcomm est spécialement conçu et destiné au marché des « Wearables », celui des montres connectées, coachs sportifs et autres dispositifs de suivi de santé.

Ce processeur est développé en collaboration avec Google qui travaille de son côté depuis plusieurs mois au portage d’Android – et plus particulièrement de sa variante Wear OS – sur les architectures RISC-V.

« Les technologies Qualcomm sont un pilier de l’écosystème Wear OS, avec des systèmes haute performance et basse consommation adoptés par de nombreux partenaires OEM » explique Bjorn Kilburn, directeur général de la division Wear OS by Google. « Nous sommes ravis d’étendre notre collaboration avec Qualcomm Technologies afin de mettre sur le marché une solution RISC-V pour les wearables ».

De son côté Qualcomm, « en tant qu’architecture de jeu d’instructions (ISA) ouverte et en open source, RISC-V encourage l’innovation en permettant à toute entreprise de développer des noyaux entièrement personnalisés. Cela permet à un plus grand nombre d’entreprises d’entrer sur le marché, ce qui renforce l’innovation et la concurrence ».

En tout cas, le concepteur ne semble pas décidé à laisser à des startups comme SiFive l’occasion de s’émanciper sans concurrence sérieuse sur ce marché naissant. De quoi mettre une ombre au règne sans partage d’ARM dans l’univers de l’ultra-mobilité.

