L’architecture open source Risc-V est perçue par les Chinois comme la meilleure alternative pour acquérir une indépendance face aux fondeurs américains. Alibaba Cloud annonce une plateforme conçue pour accélérer la conception de SoC RISC-V.

Depuis que Huawei s’est vu interdire l’accès aux dernières puces américaines et aux dernières technologies ARM, les entreprises chinoises de la Tech mettent les bouchées doubles pour acquérir une plus grande autonomie aussi bien dans la fabrication en masse des puces que leur conception. Et une architecture attire tous les regards et monopolise le plus de développement : RISC-V. Poussée par les acteurs chinois mais aussi par des acteurs avantgardistes comme SiFive, cette architecture de processeurs a beaucoup progressé ces derniers mois.

Tout comme AWS avec Graviton, Alibaba Cloud a développé sa propre entité de conception de processeurs dénommée T-Head. Cette entité est à l’origine de plusieurs processeurs « maison » destinés à booster les serveurs de l’hyperscaler chinois, mais pas uniquement.

En octobre dernier, T-Head avait ainsi annoncé placer en open source sa série de processeurs « Xuantie » à base d’architecture RISC-V ainsi qu’une pléthore d’outils RISC-V dédiés aux développeurs.

D’une manière générale, Alibaba Cloud œuvre beaucoup à la démocratisation du RISC-V. L’entreprise a notamment largement contribué à porter non seulement Linux (avec AliOS) mais aussi Android sur ces architectures de processeurs de plus en plus considérées comme une alternative viable à ARM.

Et le géant chinois annonce un nouvel effort dans cette direction. L’entreprise lance une nouvelle plateforme de développement de puces SoC (System on Chip) baptisée Wujian 600. C’est d’ailleurs cette plateforme qui a été utilisée par T-Head pour la conception de sa nouvelle puce à hautes performances TH1520.

Avec des capacités CPU améliorées et une architecture hétérogène pensée pour les produits embarqués et à haute performance, la plateforme Wujian 600 facilite la conception de SoCs dans les applications embarquées, notamment les robots domestiques, l’imagerie médicale et la visioconférence. Elle comprend également une pile logicielle optimisée (OpanAnolis, Firefox, Libre Office, etc.) qui permet d’accélérer le déploiement des produits sur le marché.

« Avec le lancement de Wujian 600, nous espérons partager notre capacité de développement de puces hautes performances basées sur RISC-V », explique Jianyi Meng, vice-président de T-Head. « Nos clients peuvent tirer parti de la plateforme pour développer leurs SoC haute performance de manière rapide et efficace. Parallèlement, nous espérons contribuer à la communauté RISC-V. Cette plateforme permettra de personnaliser davantage les SoC basés sur RISC-V et et de les adapter à différentes applications. Avec nos partenaires de l’écosystème logiciel RISC-V, nous continuerons à enrichir la plateforme avec les dernières technologies et toolkits pour une utilisation plus large des SoC basés sur RISC-V dans divers secteurs ».

L’industrie chinoise n’est pas la seule à avoir besoin d’une démocratisation des architectures RISC-V. L’europe s’y intéresse aussi de plus en plus fortement et un acteur comme le Grec Think Silicon a par exemple lancé cet été un GPU « Neox » spécialement pensé pour être intégré à des SoC RISC-V.

