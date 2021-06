L’innovation ne s’arrête jamais chez les hyperscalers. Ces derniers ne cessent d’investir dans leurs infrastructures afin d’enrichir leurs services. À l’occasion de son congrès annuel en Chine, Cloud Summit 2021, Alibaba Cloud a ainsi annoncé plusieurs évolutions importantes de ses services d’infrastructure.

La première n’est autre que l’arrivée d’Alinux3 (Alibaba Cloud Linux 3), la distribution préconisée sur les infrastructures d’Alibaba Cloud et entièrement compatible avec l’écosystème RHEL/CentOS 8. Le fournisseur cloud promet une meilleure expérience aux développeurs avec une sécurité améliorée et une plus grande stabilité et performance d’exécution. Il annonce ainsi que les performances d’exécution pour les applications courantes telles que Redis, Mysql et Nginx ont été améliorées jusqu’à 40 % par rapport à la génération précédente Alinux2.

Alibaba Cloud met très régulièrement à jour son infrastructure ECS (Elastic Compute Service). Le fournisseur annonce ainsi la septième itération de son socle élastique d’exécution des workloads. Performance et sécurité sont là encore mises en avant. ECS 7 fonctionne sur Alinux3 et prend simultanément en charge le trusted computing et le calcul chiffré ! Propulsé par l’architecture X-Dragon et les processeurs Intel® Xeon® Scalable de troisième génération (Ice Lake), ECS 7 améliore la puissance de calcul de plus de 40 % par rapport à son prédécesseur. Hong Kong et Singapour seront les premiers marchés en dehors de la Chine continentale à avoir accès à ECS 7, à partir du second semestre 2021.

La plateforme de gestion de données « cloud native », DMS (Data Management Services), bénéficie, elle aussi, d’une refonte et d’un enrichissement. Grâce à l’intégration de passerelles entre les bases de données autonomes et les bases de données cloud, DMS prend maintenant en charge la gestion des données pour plus de 30 sources de données sur le cloud hybride. Elle veut ainsi contribuer à briser les silos de données qui complexifient la sécurité, l’exploitation et la gouvernance des données en masquant la variété des bases de données et entrepôts.

Par ailleurs, l’hyperscaller chinois a annoncé une nouvelle solution de e-commerce Livestreaming pour aider les marchands de toutes tailles à lancer des canaux interactifs avec diffusions en direct pour offrir une expérience de shopping en ligne personnalisée plus moderne et visuelle. Elle s’appuie sur son réseau CDN composé de 2800 nœuds répartis dans 70 pays et sur sa technologie de transcodage propriétaire Narrowband HD.

Enfin, le cloud d’Alibaba Group a annoncé la création d’un fonds d’un milliard de dollars sur les 3 prochaines années pour soutenir les startups, et plus particulièrement celles de la région APAC.