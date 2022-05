Alibaba Cloud annonce avoir porté les fonctions de base d’Android 12 sur les architectures à processeurs Risc-V à commencer par la navigation Web, le WiFi et Bluetooth, la lecture vidéo, etc.

Depuis les mesures restreignant l’accès aux technologies américaines pour les Chinois, mais également la tentative de rachat d’ARM par NVidia, l’architecture de processeurs alternative et open source Risc-V a le vent en poupe. Particulièrement chez les Chinois.

Alibaba Cloud fait partie de ces nouveaux acteurs qui participent activement à l’émancipation de l’écosystème Risc-V. L’année dernière ses ingénieurs s’étaient livrés à un exercice de style : tenter un portage partiel d’Android 10 sous Risc-V. Une tentative qui avait abouti à quelques démos de fonctionnement du navigateur Web.

Les ingénieurs ont depuis poursuivi leurs efforts pour porter davantage de couches de la stack Android sous Risc-V en s’appuyant cette fois sur le code open source d’Android 12. Ils annoncent cette semaine avoir porté l’essentiel des couches basses d’Android en Risc-V à commencer par les fonctions de gestion du WiFi et du Bluetooth, les fonctions de gestion de l’appareil photo, et la plupart des fonctionnalités multimédias permettant de lire les contenus audio, photo et vidéo.

Alibaba Cloud a même poussé ses investigations jusqu’à la couche IA et affirme avoir testé avec succès les modèles TensorFlow Lite sur RISC-V, prenant en charge des fonctions telles que la classification d’images et de sons et la reconnaissance optique de caractères (OCR).

« La prise en charge d’Android12, des modules des fournisseurs et du framework IA sur les appareils basés sur RISC-V est une nouvelle étape importante franchie », s’enthousiasme Jianyi Meng, Principal Director chez Alibaba. « Nous sommes impatients de continuer à contribuer à la communauté RISC-V avec notre technologie et nos ressources avancées, et d’encourager davantage d’innovation dans la communauté avec les développeurs du monde entier. »