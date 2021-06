Alors que l’acquisition d’ARM par NVidia n’est toujours pas actée par les autorités régulatrices, la startup SiFive aurait reçu une proposition d’achat par Intel de 2 milliards de dollars selon Bloomberg.

Intel s’inquiète de plus en plus fortement de la concurrence ARM. Ces processeurs qui se sont imposées sur les smartphones et tablettes, virant Intel de ces marchés porteurs, débarquent désormais dans les HPC, dans les serveurs des datacenters et comptent bien aussi se faire une place dans les ordinateurs PC.

Le fondeur se bat avec ses propres armes et a relancé récemment la machine à innover avec ses nouvelles générations de processeurs Intel Core 11ème génération et plus encore avec ses futurs processeurs « Alder Lake ».

Mais il cherche également à ajouter d’autres cordes à son arc notamment en s’appuyant sur des principes (commercialisation de licences sur le design des processeurs) et technologies qui ont contribué au succès d’ARM. Or, en la matière, ARM voit poindre en concurrent l’architecture open source RISC-V relancée depuis l’annonce du rachat par NVidia et ses potentiels impacts sur la liberté des acteurs d’innover autour d’ARM.

Ancien de Qualcomm, l’actuel CEO de SiFive est un vétéran de l’industrie des processeurs. Sous son impulsion, SiFive s’est imposé comme l’un des acteurs les plus actifs de la communauté Risc-V et comme l’un des moteurs pour la voir monter en performances et s’imposer sur de nouveaux marchés notamment. En mai, l’entreprise a lancé HiFive Unmatched, une mini carte-mère (un peu façon Raspberry Pi) équipée de son processeur SiFive Freedom U740 pour favoriser les développements sur RISC-V. En mars dernier elle avait également signé un partenariat avec le DARPA (US Defense Advanced Research Projects Agency).

Considérée comme l’une des pépites d’un univers Risc-V qui n’a jamais été aussi dynamique, la startup SiFive a aujourd’hui le vent en poupe. Et ses dirigeants, selon Bloomberg, ne seraient pas très intéressés par la proposition d’Intel qui devrait donc être rejetée.