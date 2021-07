De plus en plus d’acteurs du marché s’intéresse à l’architecture open-source RISC-V alors qu’ARM devrait bientôt basculer dans l’escarcelle de NVidia (l’opération est toujours en attente d’approbation par les instances britanniques).

Un intérêt qui n’a pas échappé à Canonical qui aimerait bien faire de Ubuntu le système d’exploitation de référence pour ces processeurs. L’éditeur annonce qu’Ubuntu supporte désormais les deux cartes mères en vogue de SiFive : la HiFive Unleashed et la HiFive Unmatched. Ces cartes de développement sont animées par des processeurs FU740 s’appuyant sur l’architecture RISC-V.

Rappelons que SiFive est une entreprise en vogue. Il y a quelques semaines, Intel a fait une première proposition de rachat de cette startup pour 2 milliards de dollars.

Dans un domaine totalement différent, Canonical annonce également apporter un support de niveau entreprise au célèbre logiciel de création 3D en open source, Blender. Objectif, offrir une voie de support professionnel (sur Windows, macOS et Linux) aux équipes créatives et aux studios de génération d’images de synthèse et assurer une maintenance de sécurité à long terme via Blender LTS.

« C’est un privilège de soutenir Blender et le travail fantastique de cette remarquable communauté, de ses fondateurs et de ses dirigeants. L’annonce d’aujourd’hui renforce Blender avec un service complet de support Canonical et une maintenance de sécurité à long terme, et fournit le niveau d’assurance dont les créateurs de contenu Blender professionnels ont besoin, en partenariat avec la Fondation Blender » a déclaré Mark Shuttleworth, CEO de Canonical.