Google a annoncé hier sa prochaine génération de smartphones. Des qualités photos en hausse mais surtout des prix largement inflationnistes. Google compte en fait sur l’IA pour faire la différence.

Lors d’un événement dédié, Google a annoncé – sans surprise – ses nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro, deux smartphones ancrés dans l’air du temps qui non seulement inaugurent la nouvelle version d’Android (Android 14) mais veulent aussi proposer de nouvelles expériences mobiles rendues possibles par la grande révolution technologique de l’année : l’IA générative.

Plus que n’importe quel autre appareil du marché, les nouveaux Google Pixel fonctionnent à l’IA. Que ce soit lors des recherches, lors des prises de photos, lors des localisations, lors de la personnalisation du smartphone, l’IA est toujours là pour vous guider, vous augmenter ou vous simplifier la vie.

Des capacités photos au-delà du matériel…

Cette omniprésence de l’IA est particulièrement visible du côté des capacités photos, l’un des points sur lesquels Google a le plus porté son attention pour inventer les « Pixel 8 » :

– La fonction « Dual Exposure », applicable aux vidéos, capte en réalité deux images simultanément, une avec des paramètres basse luminosité, l’autre avec des paramètres HDR puis mixte les deux rendus en un pour des vidéos au rendu plus vif et naturel.

– La fonction Real Tone qui améliorait le rendu de la peau quelle que soit sa couleur dans les photos est désormais applicable aux vidéos.

– Zoom Enhance (sur Pixel 8 Pro) vous permet de zoomer sur des photos après le déclenchement et de voir une IA générative venir augmenter la résolution et affiner les contours.

– Video Boost Night Sight (sur Pixel 8 Pro) améliore le rendu des vidéos en basse luminosité grâce à l’IA.

– Best Take for Group, réalise la photo de groupe idéales en prenant plusieurs clichés successifs puis en recombinant les meilleures expressions de chacun dans cette collection de clichés pour recomposer le cliché parfait.

– Audio Magic Eraser, supprime sur les vidéos ces petits bruits de fond captés par les micros et qui sont indésirables comme une musique de fond, le vent, le bourdonnement d’un insecte, le brouhaha des personnes présentent dans le restaurant, etc.

– Magic Editor utilise l’IA pour vous aider à repositionner des objets sur une photo, à recadrer ou à élargir le champ inventant les éléments de décor non captés, à obtenir des conseils d’améliorations.

– Guided Frame aide les malvoyants à prendre un bon cliché grâce à une IA qui envoie des signaux sonores et haptiques pour aider la personne à faire le bon cadrage.

Android 14 en ligne de mire

Cette intégration de l’IA se retrouve aussi à plein d’endroit dans Android 14 : des fonds d’écran automatiquement générés par l’IA, des optimisations intelligentes de l’affichage pour ceux qui ont du mal à lire l’écran sans leurs lunettes, des Widgets qui s’adaptent aux contextes, des fonctions pour automatique résumer les pages Web, une meilleure détection des spams téléphoniques, etc.

Google a aussi montré comment dans les prochaines semaines ou mois, Google Assistant allait être totalement métamorphosé par l’intégration de Bard. De quoi avoir de vrais échanges avec l’IA ambiante.

Les Pixel 8 seront les premiers smartphones à recevoir le nouvel Android 14 et les premiers à disposer des améliorations IA prévues par Google dans les mois à venir.

Google Pixel 8

Marginalement plus compact que le Pixel 7, le Pixel 8 dispose d’un écran 6,2 pouces (1080×2400, OLED 120 Hz). Il est animé par le nouveau processeur Tensor G3 de Google qui permet de mettre en œuvre bien des fonctionnalités IA évoqués ci-dessus. Il dispose d’une caméra frontale 10 Mp « Dual PD » et d’un bloc arrière composé de deux caméras : un objectif principal de 50 MP et un objectif grand-angle (+macro) de 12 MP. Il embarde 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage (UFS 3.1). Signalons aussi le support du WiFi 7, du Bluetooth 5.3 et du NFC.

Son prix démarre à 799 Euros !

Google Pixel 8 Pro

Comme chez Apple, c’est le modèle Pro qui a droit à toutes les vraies innovations. Histoire de bien justifier l’écart de prix. Outre l’écran « Super Actua » (à affichage dynamique de 1 à 120 Hz, 1344 x 2992 pixels) de 6,7 pouces, le Pixel 8 Pro se démarque surtout par son bloc photo arrière. Ce dernier intègre trois capteurs très hautes définitions (et c’est le seul smartphone du marché à ne pas lésiner sur les pixels pour tous ses objectifs) : Capteur grand angle 50 MP, Capteur ultra-grand angle 48 MP, Téléobjectif x5 48 MP.

Côté connectivité, le 8 Pro supporte le WiFi 7, le Bluetooth 5.2 et le NFC.

Reste la grande originalité de ce Pixel 8 Pro : l’intégration d’un capteur de température! Pour mesurer la votre, celle du bain, celle extérieure, celle de votre enfant, simplement en approchant le smartphone…

Son prix démarre à 1.099 € pour 12 Go de RAM et 128 Go de stockage.

7 ans de mises à jour

Finalement la vraie surprise réside dans une certaine volonté de mettre fin à l’obsolescence programmée des smartphones. Google garantit que ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro recevront les mises à jour Android durant les 7 prochaines années, donc jusqu’en 2030. Un argument qui peut faire mouche chez les DSI et les entreprises soucieuses de plus de sobriété numérique.

