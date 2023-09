L’événement Microsoft de hier a finalement été plus centré sur l’IA et Windows que sur la gamme Surface 2023. Mais l’éditeur a quand même lancé deux modèles qu’il était urgent de moderniser : le Surface Laptop Go 3 et le Surface Laptop Studio 2.

Que va devenir la gamme Surface après le départ de son père créateur Panos Panay ? Ce dernier semble avoir été contrarié par de récentes décisions de focaliser les énergies autour des modèles les plus porteurs et les plus rentables et d’arrêter une dispersion qui avait conduit la marque à créer des casques audio et autres accessoires au succès plus que limité.

Panos Panay parti, Microsoft n’a pas dédié sa conférence de rentrée à sa gamme d’ordinateurs mais plutôt à Windows 11 et surtout à l’IA.

L’éditeur a cependant levé le voile sur deux nouveautés très attendues : Le Surface Laptop Go 3 qui devient le nouveau fer de lance de la gamme Surface, et le Surface Laptop Studio 2 qui s’affirme le PC Surface le plus puissant jamais conçu.

Surface Laptop Go 3

En lançant le Surface Laptop Go, il y a quelques années déjà, Microsoft avait surpris tout le monde en faisant son entrée sur le cœur du marché PC celui des machines entre 400 et 700 euros. De quoi sérieusement embêté les autres constructeurs de PC.

Désormais, Microsoft semble que ce produit d’entrée de gamme mérite encore plus d’attention qui à monter un peu en gamme. Visant le juste équilibre entre mobilité, performance, et style, « il s’agit de notre ordinateur portable Surface le plus léger et le plus portable, doté d’un écran tactile et de fonctionnalités haut de gamme telles qu’une expérience de frappe incroyable et un bouton d’alimentation à empreinte digitale » explique Microsoft.

Désormais disponible en quatre couleurs élégante, il embarque un Intel Core i5 de 12ème génération (étrange que Microsoft n’ait pas adopté la 13ème génération sur ce modèle), offre une autonomie de 15 heures, propose 8 ou 16 Go de RAM et dipose (grande originalité) d’un SSD amovible de 256 Go. En revanche, son clavier ne semble toujours pas rétroéclairé, ce qui constitue à nos yeux son plus gros défaut.

Son prix démarre à 899,00 € TTC ce qui le place clairement dans une catégorie supérieure au premier Laptop Go.

Surface Laptop Studio 2

Introduit il y a deux ans en remplacement des Surface Book, le Surface Laptop Studio est le nouveau haut de gamme chez Surface. Cette version 2 modernise le concept pour en faire l’appareil Surface le plus puissant à ce jour. Il combine processeur Intel Core i7-H de 13ème génération avec des GPU NVidia 4040 ou 4050.

Selon Microsoft, le surface Laptop Studio 2 est simplement deux fois plus performant que la précédente génération et deux fois plus performant que le MacBook Pro M2 MAX d’Apple. Avec son design flexible multipostures et son écran tactile PixelSense Flow de 14,4 pouces, « il réunit la polyvalence nécessaire à la création et la puissance nécessaire à l’exécution » explique Microsoft.

Il est doté d’un nouveau pavé tactile haptique que Microsoft qualifie de « pavé tactile le plus inclusif sur n’importe quel ordinateur portable aujourd’hui ».

Le Surface Laptop Studio 2 démarre à 2.239 euros (Core i7, GPU Intel Iris Xe, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD) jusqu’à 3.799 euros (Intel Core i7 13e génération, GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, 64 Go de RAM, 1 To de SSD).

Finalement, la grande surprise de cet évènement aura été l’absence de toute nouvelle Surface Pro, l’appareil fleuron de la gamme jusqu’ici qui trustait chaque édition de cette conférence de rentrée…