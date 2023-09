Comme chaque conférence Microsoft depuis le début d’année, la très attendue conférence Windows/Surface 2023 aura été essentiellement dédiée à… l’IA ! Avec l’arrivée dès le 26 septembre de Microsoft Copilot, une seule IA pour unir Windows, Bing et Edge.

Pour Satya Nadella, si les IA génératives ont tant dominé ce début d’année c’est parce qu’elles bouleversent la collaboration entre l’homme et la machine au travers d’une combinaison gagnante : de nouvelles interfaces utilisateurs naturelles associées à de nouveaux moteurs de rainsomment. Pour que cette combinaison fonctionne de manière optimale, Microsoft a tiré une conclusion des différentes previews lancées depuis 10 mois : la nécessité d’unifier les IA qui animaient jusqu’ici Bing, Bing Chat Entreprise, Edge et Windows.

Une expérience Copilot unifiée dès le 26 septembre

Le 26 Septembre prochain, les utilisateurs de Windows 11 pourront accéder à Microsoft Copilot, ou tout au moins à ses débuts. Ayant à la fois accès à l’intégralité du Web et, de façon confidentielle, aux informations contenues dans les applications, aux données personnelles, au courrier électronique, et même au contenu de votre mobile, cette nouvelle IA pourra à la fois fournir des réponses plus contextualisées et personnalisées mais également répondre en imitant votre style d’expression. Lors des démos, on a vu par exemple Copilot analyser un long courrier électronique et en tirer des informations pertinentes sur les restaurants situés à proximité d’un lieu d’événement. On l’a vu résoudre et expliquer une équation mathématique préalablement « capturée » avec un stylet, prouvant que l’IA Copilot est multimodale et sait analyser les images.

<

Bref, avec Microsoft Copilot, Microsoft veut mettre un assistant IA à porter de tous vos clics pour vous accompagner dans tout ce que vous faites. « Vous pouvez désormais demander ce que vous voulez en langage naturel et la technologie est suffisamment intelligente pour répondre, créer ou agir » explique l’éditeur. « Microsoft Copilot est votre compagnon IA du quotidien. Copilot intègre de manière unique le contexte et l’intelligence du web, les données de votre travail et ce que vous faites sur votre PC pour fournir une meilleure assistance – en mettant votre vie privée et votre sécurité au premier plan. Ce sera à terme une expérience simple et transparente, disponible dans Windows 11, Microsoft 365 et dans notre navigateur web avec Edge et Bing. Il fonctionnera comme une application ou se révélera lorsque vous en aurez besoin avec un clic droit. Nous continuerons à ajouter des fonctionnalités et des connexions à Copilot dans nos applications les plus utilisées au fil du temps pour répondre à notre vision d’une expérience unique qui fonctionne dans tous les aspects de votre vie ».

<

Les nombreuses démonstrations de Microsoft ont également révélé que l’IA Copilot sait désormais non seulement interpréter des images mais aussi les retoucher (pour retirer le fond par exemple) ou même en générer avec à la clé deux nouveautés remarquables :

– Microsoft Copilot intègre déjà Dall-E 3, la toute nouvelle version de l’IA génératrice d’images d’OpenAI, aux résultats très spectaculaires.

– Les images générées sont marquées d’un ‘certificat’ invisible qui permet de contrôler que l’image a bien été générée par une IA.

Microsoft 365 Copilot arrive officiellement le 1er Novembre

Reste désormais à vérifier comment cette IA Copilot va réellement unifier les technologies de l’éditeur. Et notamment son rapport et sa coexistence avec Microsoft 365 Copilot. Car ce second copilote, qui lui va être payant et arrivera le 1er Novembre, ne disparait pas mais intègre ou s’intègre à Microsoft Copilot. Ce n’est pas très clair.

Microsoft 365 Copilot sera d’ailleurs accompagné d’une nouvelle application « Microsoft 365 Chat » anciennement connue sous le nom de Business Chat. « Microsoft 365 Chat est la nouvelle expérience phare de Microsoft 365 Copilot et va bien au-delà des questions et réponses simples. Il parcourt tout votre univers de données – tous vos e-mails, réunions, chats, documents et plus encore, ainsi que le Web – pour résoudre vos problèmes les plus complexes au travail. Et il est intégré aux applications Microsoft 365 que des millions de personnes utilisent chaque jour – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et plus encore » explique l’éditeur.

 <