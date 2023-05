A l’occasion de sa conférence Google I/O 2023, Google a enfin officialisé sa tablette Pixel attendue de longue date mais aussi dévoilé son smartphone pliable Pixel Fold qui, déplié, ressemble à une tablette. Reste à conformer l’écosystème Android à ce format.

« Les gens sont en train de tomber amoureux des tablettes Android » affirme – dans un style très conférence Apple – Sundar Pichai en introduction de la conférence Google I/O… Une vision très optimiste du marché alors que les ventes 2022 n’ont pas été particulièrement bonnes et que le début de l’année est marqué par une décroissance de près de 20% des ventes de tablettes. Un optimisme probablement lié au fait que sur la région Asie/Pacifique, Samsung est pour la première fois passé devant Apple (qui reste large leader mondial) sur le marché des tablettes.

La Pixel Tablet est là

Il fallait peut-être un pieux mensonge pour justifier l’arrivée officielle de Google sur le marché des tablettes avec sa marque Pixel. La Pixel Tablet très rapidement dévoilée lors de la Google I/O 2022 a enfin été officialisée. Elle se démarque essentiellement par sa « docking station » qui fait à la fois office d’enceinte Google Home et de support de charge.

Elle est dotée d’un écran 11 pouces d’une résolution de 2560×1600 pixels compatible avec les stylets USI 2.0. Elle affiche 493g sur la balance et annonce une autonomie de 12 heures en streaming vidéo.

Elle embarque 8 Go de RAM et est animée par le même processeur maison « Google Tensor G2 » que les smartphones Pixel 7. Elle embarque deux capteurs photo de 8 Mpx, un à l’avant et un à l’arrière.

En précommande dès aujourd’hui, elle sera introduite à 679 € avec la docking station pour la version 128 Go de stockage et 799 € en version 256 Go de stockage. Les livraisons débuteront le 21 juin.

Pixel Fold : La tablette déguisée en Smartphone

Google a aussi profité de la conférence pour introduire sa vision du smartphone 5G pliable qui, une fois déplié, se transforme en mini tablette 8 pouces. Le Pixel Fold vient affronter le Samsund Galaxy Z Fold avec lequel il partage bien des ressemblances esthétiques. Comme lui, il comprend un écran externe et un écran pliable interne. L’appareil est animé par un processeur Tensor G2, dispose de 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Il supporte le chargement sans fil Qi et embarque un appareil 48 mega-pixel à stabilisation optique, un capteur 10,8 MP ultrawide et un capteur avec zoom 5x de 10,8 MP.

Le Pixel Fold ne semble pas destiné au marché français tout au moins dans un premier temps. Son prix aux US démarre à 1799 dollars.

Un écosystème déficient

L’arrivée des Pixel Tablet et Pixel Fold soulève toutefois un vrai problème de l’univers Android. La très vaste majorité des applications Android ne sont pas optimisées pour ce format. Ce qui rend l’univers applicatif Android sur tablette parfois disgracieux et souvent pauvre ergonomiquement parlant.

Google en est d’ailleurs conscient. L’éditeur a introduit dans Android 13 et plus encore dans son futur Android 14 des innovations ergonomiques pensées justement pour ces formats. Et Google annonce avoir re-designé 50 de ses propres applications (dont Gmail et Calendar) pour mieux tirer profit des formats tablettes. Reste désormais à encourager l’écosystème de partenaires d’en faire autant. Google a réussi à convaincre certains comme Calm, Candy Crush ou Peloton de faire l’effort. Mais il faudra faire bien plus. Car après tout, les tablettes Android existent depuis des années et l’écosystème n’a jamais fait l’effort nécessaire. Certes le système ne fournissait pas les améliorations introduites depuis Android 12L.

Mais il n’est pas sûr que la simple arrivée de modèles estampillés « Google Pixel » suffise à motiver les troupes…

Google lance aussi son Pixel 7a Google a également lancé un nouveau modèle dans la gamme Pixel 7. Le Pixel 7a se veut plus accessible tout en conservant les qualités premières des Pixel 7 et 7 Pro. Il démarre ainsi à 509 €. Il est doté d’un écran 6,1 pouces, de 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Animé par le même processeur Tensor G2, il embarque deux capteurs photo à l’arrière (un 64 MPx grand angle et un 13 Mpx ultra grand angle) et un capteur 13 MPx en frontal. Il est bien évidemment 5G. <

