Google annonce avoir livré à Samsung, Lenovo et Microsoft, la première déclinaison « L » d’Android, une version remaniée de son système, spécialement destinée aux smartphones pliables mais aussi aux tablettes.

C’est à travers un billet de Blog que Google a annoncé cette semaine avoir finalisé Android 12L. Annoncée en fin d’année dernière, cette version revisitée d’Android est spécialement pensée pour les « surfaces d’affichage étendues » autrement dit pour les tablettes (notamment les modèles 10 pouces et au-delà), pour les smartphones à écran pliable (Samsung Galaxy Z Fold 3, Oppo Find N, …) et pour les smartphones à double écran (Microsoft Surface Duo 2).

« Sur Android 12L, nous avons optimisé l’affichage de l’écran d’accueil, de l’écran de verrouillage, de l’écran de notification, des écrans de configuration de l’appareil, des paramètres et plus encore, afin qu’ils soient encore plus beaux sur les tablettes et les écrans pliables » explique Andrei Popescu, VP of Engineering dans la division Android de Google. Désormais les paramètres et les notifications s’affichent dans des espaces différents pour mieux profiter de toute la surface d’affichage.

Par ailleurs, une barre des tâches (comme sous Windows et ChromeOS) est désormais affichée pour faciliter les usages multitâches et le basculement d’une App à l’autre. Elle permet de plus facilement mettre deux applications côte à côte et vient enrichir les interactions dans un esprit très proche de ce que Microsoft a insufflé à Android sur son Surface Duo 2.

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, ces améliorations ne constituent pas un nouvel OS à part entière mais plutôt des extensions à Android 12, des mises à jour pensées pour les appareils à écrans plus larges que les smartphones traditionnels. Google n’a donc apparemment pas ou plus l’intention de décliner Android comme Apple a pu le faire avec iOS et iPadOS. L’éditeur explique en effet que « 12L est une update » et que les fonctionnalités seront implémentées dans Android 13 :

« À partir de cette année, nous déploierons 12L sur vos tablettes et appareils pliables préférés avec les mises à jour prévues par Samsung, Lenovo et Microsoft. Et nous continuerons à développer davantage de caractéristiques et de fonctionnalités pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos appareils à grand écran dans Android 13 et au-delà » conclut Andrei Popescu.