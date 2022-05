Flutter 3, de nouveaux appareils « Pixel », Android 13, une recherche enrichie de réalité augmentée, des résumés automatiques dans Workspace, un nouveau hub ML, AlloyDB pour PostgreSQL… Google avait réservé un déluge d’annonces pour sa conférence Google I/O mais pas de vraie surprise…

Google I/O, c’est la grande conférence annuelle de Google principalement dédiée aux développeurs. Et si cet évènement a parfois été marqué dans le passé par de grandes visions du futur, cette édition 2022 a dévoilé un visage plus pragmatique de l’éditeur avec des solutions destinées à aider chacun au quotidien, aujourd’hui plus que dans les années à venir. Voici un tour rapide des annonces marquantes de cette édition 2022 de Google I/O :

Des résumés automatiques dans Workspace

Et pour illustrer ce côté « application pratique » de l’innovation technologique, commençons par les annonces de Google autour de sa suite collaborative Workspace. La fonction la plus spectaculaire est l’introduction des résumés automatiques. La génération automatique de résumés a en réalité fait son apparition début mai dans Google Docs. Mais Google veut en étendre son utilisation. Cette fonction sera ainsi prochainement intégrée dans Spaces ! Cette génération automatique de résumés permettra à chacun dans l’entreprise de rattraper rapidement et facilement ce qu’il a manqué dans les différentes discussions et échanges au sein des Spaces.

Cette fonctionnalité de résumés sera même intégrée en 2023 dans Google Meet pour obtenir un résumé automatique à la fin d’une réunion. En attendant, la transcription automatique des réunions Google Meet fera son apparition dès cet été.

Un Android 13 avec plus de sécurité et de confidentialité

Chaque Google I/O est l’occasion pour Google de lever le voile sur la prochaine édition de son système d’exploitation mobile. L’éditeur a ainsi présenté la seconde « Bêta » de son futur Android 13 avec de nouveaux thèmes visuels, de nouvelles personnalisations, de nouveaux contrôles multimédias et surtout de nouvelles fonctionnalités plus granulaires pour contrôler les partages et la confidentialité. Typiquement un outil « Photo Picker » permet de préciser les photos que vous voulez ou non partagées. De même les applications vont désormais vous demander l’autorisation de vous envoyer des notifications (et ne pourront plus le faire par défaut). « Dans Android 13, nous vous donnons plus de contrôle sur les informations personnelles que vous partagez et un contrôle plus détaillé sur les fichiers auxquels vos applications peuvent accéder » explique Trystan Upstill, VP Engineering Android. « Android 13 va plus loin pour vous aider à devancer les risques, avec des recommandations opportunes et des options pour améliorer votre vie privée… Nous allons introduire dans Android 13 une nouvelle page unifiée pour contrôler les paramètres de sécurité et de confidentialité des données de votre appareil. Elle fournira un indicateur clair, avec un code couleur, de votre état de sécurité et proposera des conseils et des mesures à prendre pour renforcer votre sécurité ».

De nouveaux smartphones Pixel

Et pour célébrer Android 13, Google a levé le voile sur le design (qui avait de toute façon fuité sur la toile) de ses futurs Pixel 7 et Pixel 7 Pro qui seront lancés en Octobre avec la nouvelle version du système. Google a aussi dévoilé le Pixel 6a, nouveau modèle d’entrée de gamme, qui sortira lui dès cet été sous Android 12 mais bénéficiera dès la fin de l’année de la mise à jour Android 13.

Ces smartphones se verront également dotés d’une nouvelle App « Google Wallet » qui devrait à terme remplacer Google Pay et qui veut enregistrer vos cartes bancaires, vos cartes d’identité, vos clés de voiture, clés de chambre d’hôtel, tickets de concerts, cartes de vaccination, permis de conduire, badges d’entreprises et pleins d’autres médias basés sur l’exploitation des technologies sans contact NFC.

Une montre et une tablette à venir…

Google ne s’est pas étendu sur le sujet mais à bien confirmer la sortie prochaine de sa première montre intelligente estampillée « Pixel » et animée par Google Wear OS. Elle intègrera les technologies et services de FitBit.

Google a confirmé également renouer avec les tablettes. Une « Pixel Tablet » verra effectivement le jour en 2023 animée par un processeur Google Tensor comme les smartphones et par Android 13. La dernière version du système intègrera les améliorations introduites dans « Android 12L », dont on a déjà parlé, ainsi qu’une vingtaine d’apps Google repensées spécialement pour les écrans plus larges des tablettes.

Google premier sur Matter ?

Et puisque l’on évoque les « appareils » Google, l’éditeur a confirmé son engagement à concrétiser le standard « Matter » dans l’année. L’éditeur a confirmé que ses enceintes connectées et ses appareils « Nest » supporteraient ce nouveau protocole élaboré avec Amazon et d’autres. Celui-ci vise à simplifier et accélérer la connexion des objets connectés aux smartphones et à uniformiser les interactions d’un constructeur à l’autre. « Nous entrons dans une nouvelle ère de la maison intelligente fondée sur l’ouverture et la collaboration – une ère où vous ne devriez avoir aucun problème à utiliser des appareils de différentes marques pour allumer vos lumières, réchauffer votre salon et régler votre alarme du matin » explique Michele Turner, Senior Director chez Google Home Ecosystem.

Voilà venir le Multisearch

« Combien de fois avez-vous essayé de trouver le vêtement parfait, un tutoriel pour recréer un nail art ou même des instructions sur la façon de prendre soin d’une plante que quelqu’un vous a offerte – mais vous n’aviez pas tous les mots pour décrire ce que vous cherchiez ? Chez Google nous rêvons d’une nouvelle façon de trouver l’information de l’on recherche » explique Belidan Zeng, Product Manager Search chez Google. « Avec la fonction Multisearch dans Lens, vous pouvez aller au-delà du champ de recherche et poser des questions sur ce que vous voyez… vous pouvez poser une question sur un objet qui se trouve devant vous ou affiner votre recherche par couleur, marque ou attribut visuel.»

Dit autrement, la fonction Multisearch inaugure une « recherche augmentée », au point que Google a laissé entendre que cette nouveauté avait été pensée en partie pour une nouvelle génération de lunettes de réalité augmentée.

De l’IA pour recréer des vues 3D immersives dans Maps

Autre nouveauté visuelle, Immersive View est un nouveau mode d’affichage de Google Maps qui utilise les vues Street View et satellites réassemblées en 3D par une intelligence artificielle. La technologie rappelle beaucoup celle utilisée par les développeurs de Microsoft Flight Simulator 2020 pour recréer automatiquement les paysages et villes de la planète en 3D à partir des images satellites.

Immersive view in @GoogleMaps is a new way to experience what a neighborhood, landmark, restaurant and venue will be like — and even feel like you’re right there. It uses advances in computer vision and AI to fuse together billions of Street View images. #GoogleIO pic.twitter.com/DgJwwE03rQ — Google (@Google) May 11, 2022

Un ML Hub boosté au TPU v4

Google met à jour ses Google Pods et son ML Hub avec ses nouveaux TPU (Tensor Processor Unit) « Cloud TPU v4 » (annoncé l’an dernier). « Avec une performance agrégée de 9 exaflops, nous pensons que notre cluster public de Cloud TPU v4 Pods est le plus large hub ML disponible publiquement » expliquent les responsables Google. Le Hub opère avec 90% d’énergie sans carbone. « Il permettra aux développeurs de former efficacement des modèles plus grands et plus complexes que jamais, notamment des charges de travail de traitement du langage naturel à grande échelle, des systèmes de recommandation et des algorithmes de vision assistée par ordinateur. Ce cluster devient l’un des pôles d’infrastructure ML les plus rapides, les plus efficaces et les plus durables au monde. »

Flutter 3 est désormais complet en matière de support des plateformes

Enfin, Google a profité de sa conférence pour officialiser la troisième version majeure de Flutter, son outil de développement cross-plateforme.

Cette version finalise le support de macOS, des processeurs M1 et de Linux (en association avec Ubuntu) qui n’était qu’expérimental jusqu’ici. Dit autrement, les 6 plateformes visées (iOS, Android, Web, Windows, macOS et Linux) sont désormais intégralement et officiellement prises en charge par le Framework Flutter.