Google expérimente une meilleure intégration de Microsoft 365 App et OneDrive dans ChromeOS afin de faciliter la vie des utilisateurs de Chromebooks ayant une préférence pour l’univers bureautique Microsoft plutôt que Google Workspace.

Les ventes de Chromebooks avaient connu un véritable boom avec les confinements pandémiques. Mais le soufflet est vite retombé et Google et ses partenaires semblent connaître toujours autant de difficultés à imposer sa plateforme hors du milieu éducatif américain.

Pourtant depuis plusieurs années, Google tente un forcing auprès des entreprises. D’autant que, avec des modèles accessibles et des projets comme Chrome Flex, l’éditeur peut espérer les séduire en jouant la carte « écolo » avec la réutilisation de matériels et la conservation allongée des matériels. Comme dans l’univers ChromeOS l’essentiel se fait en ligne, le besoin de puissance embarquée peut être moindre. Et les Chromebooks peuvent aussi être d’excellents et économiques terminaux pour des solutions DaaS (Desktop as a Service), Windows 365 (Windows en mode DaaS), VDI ou tout autre forme de PC à distance dans le cloud.

L’un des freins à l’adoption des Chromebooks et de ChromeOS en entreprise réside notamment dans le manque d’intégration entre les univers Google et Microsoft.

Jusqu’ici, et très logiquement, l’univers ChromeOS était plutôt nativement connecté à GDrive et à la suite Google Workspace.

Mais Google semble décider à établir des liens plus étroits entre son univers et celui de son concurrent. L’éditeur cherche à soigner l’intégration de Microsoft 365 et OneDrive sur les Chromebooks. Deux améliorations vont ainsi être expérimentées dans les semaines à venir auprès de la communauté de béta testeurs ChromeOS.

La première amélioration consiste à installer par défaut ou en un clic, dès la phase de configuration du système, l’application Microsoft 365 App (disponible sur tous les OS et qui permet de profiter de façon plus conviviale des Web Apps Office).

La seconde consiste à connecter directement OneDrive à l’application Files (le gestionnaire de fichiers) de ChromeOS.

Google faisant la moitié du chemin, en l’occurrence ce qui est possible de son côté, reste à savoir si Microsoft fera la seconde moitié du chemin pour encore peaufiner cette intégration alors que l’éditeur a jusqu’ici plutôt freiné des 4 fers le support de ses technologies sur ChromeOS.

