Après plusieurs mois de versions Bêta, Google a officialisé la version gratuite de ChromeOS, ChromeOS Flex, installable sur la plupart de vos vieux PC et Mac afin de leur donner une seconde vie plus connectée…

Les nouvelles ne sont pas très bonnes du côté des Chromebooks. La semaine dernière, Gartner anticipait une baisse de 30% des ventes de Chromebooks en 2022. Certes, ces chiffres sont le contrecoup d’une forte croissante née des besoins de connectivité des foyers et des écoles durant les deux années de crise pandémique. Mais ils illustrent également les difficultés rencontrées par le géant américain pour imposer son concept de machines hyperconnectées au-delà du marché de l’éducation.

Histoire de redynamiser l’écosystème ChromeOS, Google avait annoncé en février dernier la bêta de son projet « Chrome OS Flex ». La semaine dernière – le 14 juillet – Google a officialisé la disponibilité en version finale officielle de « ChromeOS Flex ». Au passage on notera que Google a désormais supprimé l’espace entre « Chrome » et « OS ». Le système de Google s’écrit bien désormais en un mot.

Une seconde vie pour PC et Mac vieillissants

Google décrit « ChromeOS Flex » comme « le système d’exploitation pour PC et Mac, facile à gérer et rapide. Tout comme les excès de soleil, surcharge logicielle, matériel encombrant et failles de sécurité peuvent causer bien des dommages indésirables. Heureusement, ChromeOS Flex est l’écran solaire dont vos anciens appareils ont besoin » .

Dit autrement, ChromeOS Flex permet de démarrer un vieux PC ou Mac depuis une clé USB contenant une version universelle de ChromeOS. En quelques secondes, votre ancienne machine est, en quelque sorte, transformée en Chromebook avec un bureau qui fait la part belle aux applications Web.

Une solution d’entreprise… pour tous.

Contrairement aux apparences, la cible première de ChromeOS n’est pas le grand public et ses machines périmées qui trainent au fond des placards mais bien davantage celui des entreprises et leurs flottes de PC incompatibles avec Windows 11. En témoignent les nombreuses améliorations apportées à l’administration de parc de machines ChromeOS Flex, aux déploiements via le réseau du système et aux sécurités embarquées, depuis l’apparition de la première Bêta en février dernier.

« En installant ChromeOS Flex sur votre matériel existant, vous bénéficiez non seulement d’une expérience exceptionnelle, mais vous contribuez également à une cause importante, explique Thomas Riedl, Director of Product, Enterprise & Education chez Google. Chaque année, 40 millions de tonnes de déchets électroniques sont générées dans le monde, ce qui équivaut à jeter 800 ordinateurs portables par seconde. Mettre à niveau les appareils avec ChromeOS Flex plutôt que de les remplacer complètement est un moyen efficace de réduire les déchets et de prévenir ce problème croissant ».

Et le géant de Redmond d’expliquer que « lorsqu’une attaque par ransomware a interrompu ses activités, Nordic Choice Hotels a choisi ChromeOS Flex pour remplacer rapidement le système d’exploitation des appareils compromis et les remettre en service. ChromeOS Flex a permis à Nordic Choice Hotels de transformer une catastrophe en une mise à niveau. À l’aide d’un guide d’une page et d’une clé USB, les employés de 200 hôtels Nordic Choice en Scandinavie ont pu convertir 2 000 ordinateurs en moins de 48 heures, protégeant ainsi leur entreprise d’un arrêt coûteux. En passant à ChromeOS Flex, Nordic Choice Hotels va économiser jusqu’à 1,5 million de kilos de CO2 au cours des huit prochaines années… ».

Simple, rapide, compact, limité…

ChromeOS Flex se veut un système d’exploitation moderne, simple et compact peu exigeant en ressources matérielles. Il nécessite néanmoins un processeur 64 bits, 4 Go de RAM et un stockage (eMMC ou SDD de préférence) de 16 Go minimum. Pour être installé, l’utilisateur doit disposer d’un accès administrateur au BIOS de la machine.

Il est important toutefois de retenir qu’il existe des différences et limitations importantes qui différencient « ChromeOS Flex » d’un authentique Chromebook. En effet Flex ne supporte pas les protections TPM, l’authentification faciale, le boot sécurisé et, surtout, ne propose ni la compatibilité Android (et Google Play Store), ni la compatibilité des apps Linux, ni le support des machines virtuelles Windows via Parrallels. Enfin seules les machines « certifiées compatibles ChromesOS Flex » – il y en a environ 300 – peuvent être intégrées à l’interface de gestion de parc ChromeOS. Pour le grand public, l’absence de compatibilité Android (l’un des atouts de Windows 11 au passage) constitue la limitation la plus handicapante. Mais ChromeOS reste de toute façon un système d’abord pensé pour un usage quasi exclusif d’applications en mode SaaS.

Et comme le système est gratuit, rien ne vous empêche de profiter de l’été pour l’essayer sur vos machines à partir d’une clé USB ! Il suffit simplement d’aller sur le site d’installation officiel : Obtenez ChromeOS Flex pour PC ou Mac

A LIRE EGALEMENT :