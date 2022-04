Après 2 ans d’euphorie liée à la pandémie et un besoin urgent des foyers de se rééquiper, les ventes de PC sont orientées à la baisse, plombées par la piètre performance du segment Chromebook au premier trimestre 2022.

Ce n’est pas une véritable surprise. Le marché des ventes de PC est de nouveau orienté à la baisse après avoir vécu deux années exceptionnelles d’envol des ventes alors qu’entreprises et foyers cherchaient à rééquiper télétravailleurs et télé-étudiants. Mais cette baisse n’est pas tant due aux ventes de PC sous Windows qu’aux ventes de Chromebooks qui ont littéralement pris le bouillon. En outre, le premier trimestre 2021 avait été exceptionnel et les résultats du premier trimestre 2022 marquent en réalité un retour à une certaine normalité.

« Après une poussée sans précédent des Chromebooks en 2020 et début 2021, tirée par la demande du marché éducatif américain, la croissance des Chromebooks s’est effondrée« , explique ainsi Mikako Kitagawa, directeur de recherche chez Gartner. « Ce fut d’autant plus un trimestre difficile pour la croissance du marché des PC et des Chromebooks qu’à la même époque l’année dernière, le marché des PC avait enregistré sa plus forte croissance depuis des décennies. »

Les chromebooks orientent le marché à la baisse

Gartner révèle en effet que les ventes de PC au premier trimestre 2022 se sont chiffrées à 77,5 millions d’unités vendues. Une baisse très significative de 7,3% par rapport au premier trimestre 2021. Toutefois, si l’on exclut le segment des Chromebooks, le marché affiche encore une légère progression de 3,3% (par rapport à Q1 2021). Ce sont donc bien pour Gartner les ternes ventes de Chromebooks qui tirent le marché vers le bas.

Aucune explication particulière n’est donnée pour expliquer la chute marquée de l’univers Chromebooks. En fin d’année dernière, les analystes avançaient que les constructeurs, en cette période de pénurie de composants, donnaient la priorité aux PC premium dont les marges sont plus profitables. Mais ceci n’explique probablement pas tout. Déjà au plus fort des ventes en 2021, les analystes anticipaient un brutal coup de frein pour les Chromebooks avec la fin des effets pandémiques et des confinements. Ils ne s’étaient apparemment pas trompés.

IDC annonce de son côté des chiffres similaires bien que l’analyste ne fasse pas de répartitions entre PC Windows, Chromebooks et Macs. Selon lui, 80,5 millions d’unités (tous segments confondus) ont été écoulées dans le monde durant le premier trimestre 2022, ce qui représente une baisse de 5,5% par rapport au même trimestre 2021. Mais là encore, l’analyste estime que cette baisse n’est pas inquiétante et marque plutôt un retour positif à la normale : il constate en effet que pour le septième trimestre consécutif les ventes de PC ont dépassé la barre des 80 millions d’unités vendues, une situation que l’univers PC n’avait plus connue depuis 2012 !

Gartner constate que les ventes de PC ont surtout été soutenues par les PC professionnels, des ventes portées par le travail hybride, le retour au bureau des collaborateurs et l’arrivée de Windows 11.

Parallèlement, IDC note que « en raison des pénuries continues sur la chaîne d’approvisionnement et d’une comparaison difficile avec un 1er trimestre 2021 exceptionnellement fort, les ordinateurs portables ont connu un déclin d’une année sur l’autre, tandis que les ordinateurs de bureau ont, eux, légèrement augmenté ».

Le marché européen marqué par la guerre en Ukraine

Les deux sociétés d’analyse de marché s’accordent sur un même podium des constructeurs. Lenovo conserve ainsi sa place de leader du marché des PC avec environ 23% de parts de marché, suivi de HP Inc (avec environ 20% de parts de marché), de Dell (17% de parts de marché), d’Apple (9% environ), d’Asus et Acer à égalité.

Toutefois, Dell, Apple et Asus ont mieux géré cette période puisque ces trois constructeurs voient en effet leurs ventes progresser sur ce trimestre contrairement aux autres constructeurs.

Par ailleurs, et c’est loin d’être anecdotique, pour Gartner, le marché européen a été particulièrement impacté par les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il s’est écoulé, sur le marché EMEA, 22,5 millions d’unités au premier trimestre 2022 soit une baisse de 6,3% par rapport à 2021.

« De nombreux fournisseurs de PC ont cessé d’expédier des appareils en Russie et la demande en Ukraine s’est effondrée », explique ainsi Mikako Kitagawa. « En outre, l’impact croissant de la pression inflationniste à la hausse sur les dépenses discrétionnaires a sans doute poussé les consommateurs à se retenir d’acheter des PC, notamment en Europe de l’Est, qui représente environ 18 % du marché des PC de la région EMEA. »

