Selon Gartner et Canalys, les ventes de PC affichent une croissance à 2 chiffres au premier trimestre 2021, accélérant encore la belle tendance au renouveau affichée en 2020. Mais il faut toutefois relativiser ces chiffres spectaculaires…

On le sait, l’année 2020 a marqué une inattendue embellie sur le marché du PC après 10 ans de baisse continue. Le confinement des personnes a rappelé à tous le rôle des PC et leur atout productivité face à des tablettes et smartphones.

Mais surtout, comme le précisait récemment Arnaud Lépinois de HP France, invité de la semaine de Guy Hervier, « en 2020, nous avons assisté à un changement de philosophie dans les familles en passant d’un équipement par foyer à un équipement par personne », car il a fallu équipé les parents pour le télétravail et les enfants pour l’éducation à distance.

Cette tendance s’est clairement poursuivie en ce début d’année 2021 si l’on en croit les analystes de Gartner et de Canalys. Certes, leurs chiffres ne s’accordent pas vraiment, mais tous deux notent une très forte croissance, historique même puisqu’elle n’avait jamais connu un tel niveau depuis plus de 20 ans :

– Selon Gartner, les ventes de PC ont augmenté de 32% au premier trimestre 2021 (comparées au premier trimestre 2020) et s’élèvent à 70 millions d’unités écoulées.

– Selon Canalys, les ventes de PC ont augmenté de 55% pour atteindre un volume de 82,7 millions de machines, soit le meilleur premier trimestre depuis 2012 !

Des chiffres spectaculaires mais qui doivent quand même être contrebalancés par le fait que le premier trimestre 2020 avait été relativement mauvais en raison de la fermeture des usines de fabrication en Chine suite au déclenchement de la pandémie.

Ces chiffres sont cependant surprenants car le marché des semi-conducteurs est en pleine crise de capacité avec une pénurie mondiale qui freine la supply chain des constructeurs.

Plusieurs éléments sont à retenir des études de Canalys et Gartner :

* Contrairement à Canalys, Gartner ne compte pas les Chromebooks dans ses statistiques de ventes de PC. Mais les Chromebooks continuent de connaître une forte croissance au premier trimestre 2021 au point qu’en les incluant Gartner estime la croissance du marché PC à 47% et non plus 32%.

* Apple connaît un excellent premier trimestre avec une croissance de 105% selon Canalys et de 49% selon Gartner. Voilà qui confirme l’excellente réception des nouveaux Mac à processeur M1 (ARM). Canalys estime qu’Apple a écoulé 6,6 millions d’unités alors que Gartner estime que le constructeur n’en a écoulé que 5,6 millions, une différence qui s’expliquerait par le fait que Canalys comptabilise peut-être les iPad Pro comme des PC.

* Lenovo, HP et Dell continuent de truster les trois premières places du podium à la fois chez Canalys et Gartner. Devant Apple, Acer et Asus.

* De tous les constructeurs, Dell est celui qui connaît la plus faible croissance (12% pour Gartner, 23% pour Canalys). Mais ce résultat s’explique surtout par le fait que Dell avait été le constructeur le moins impacté au premier trimestre 2020 par la pénurie.

* Microsoft n’est visible que sur le marché américain. Il arrive en 5 ème position sur ce marché devant Acer et Asus. L’éditeur/constructeur aurait ainsi écoulé 720 000 « Surface » sur le seul marché US avec une croissance de plus de 32% par rapport à Q1 2020 (selon Gartner).