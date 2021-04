Les ventes de PC ont redécollé en 2020 et les Chromebooks s’imposent dans le paysage. Pour évoquer ces évolutions du marché du poste de travail, Arnaud Lépinois, DG d’HP France est notre invité de la semaine.

Conséquence du confinement des salariés et des étudiants à l’échelon mondial, les ventes de PC et de Chromebooks ont atteint de nouveaux sommets en 2020 alors que le marché était plutôt moribond depuis une dizaine d’années. Pour comprendre les leviers de ce marché, les nouveaux défis portés par le marché des ordinateurs comme celui des imprimantes, Guy Hervier invite sur le plateau d’InformatiqueNews, Arnaud Lépinois, DG d’HP France.

Né de la fission de Hewlett Packard en deux entités (HP Inc et HPE), il y a six ans déjà, HP Inc est le second vendeur de PC et Chromebooks dans le monde selon les dernières études IDC et Gartner et le premier fabricant d’imprimantes.

Son DG France revient sur les challenges actuels du marché, sur les nouveaux principes de conception plus respectueux de l’environnement des PC modernes, sur ce qui manque encore aux Chromebooks pour séduire plus d’entreprises, sur les perspectives offertes par Windows 10X, sur les nouveaux services proposés par le marché de l’impression en pleine réinvention et sur l’état de l’art de l’impression 3D.