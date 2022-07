Après deux années pandémiques qui ont redynamisé le marché de l’équipement numérique, Gartner et IDC s’accordent à prédire une forte décroissance des ventes de PC, de smartphones et de tablettes en 2022.

L’euphorie engendrée par le besoin de rééquiper les foyers à l’heure des confinements avait relancé un marché des PC qui avait connu entre 2010 et 2020 une décennie ininterrompue de décroissance. Mais après deux ans de pandémie, les foyers sont désormais réarmés et la sortie de Windows 11 ne dynamise pas suffisamment le renouvellement dans les entreprises. Ajoutez à cela des problèmes d’approvisionnement de tout ce qui vient de Chine, la pénurie de composants, et la guerre en Ukraine et on comprend bien pourquoi les principaux cabinets d’analyse du marché des PC s’attendent à une année difficile.

Il y a quelques semaines, IDC tablait sur une baisse de 8,22% des ventes de PC en 2022, avec un volume annuel plafonnant à 321 millions d’unités. « En plus des problèmes liés à la pandémie, nous devons maintenant ajouter à l’équation la guerre, l’inflation et les blocages en cours en Chine« , expliquait ainsi Ryan Reith, vice-président du groupe IDC. « Nos recherches continuent de montrer une forte activité de l’offre et de la demande sur le marché des PC d’entreprise, mais les marchés grand public et de l’éducation connaissent des inquiétudes croissantes et, par conséquent, une réduction des commandes ».

Cette semaine, c’est au tour de Gartner d’enfoncer le clou. L’analyste prédit, lui, une baisse encore plus importante des ventes de PC : -9,5% sur l’année 2022. La situation est tout aussi morne sur le marché des tablettes (qui devrait perdre 9%) et sur le marché des smartphones (annoncé en baisse de 7,1%).

Dans le marché PC, Gartner comptabilise les PC, les Mac mais aussi les Chromebooks. Et c’est justement ce dernier segment qui impacte le plus les chiffres. Selon Gartner, les ventes de Mac devraient rester à peu près équivalentes à leur niveau 2021, celles des PC Windows décliner d’environ 3% alors que le marché des Chromebooks prendrait lui le bouillon avec une baisse attendue de 30% ! Le marché de l’éducation n’est plus en verve et les Chromebooks ont toujours du mal à s’imposer ailleurs. Google en a d’ailleurs conscience et compte désormais sur la récupération des vieux PC pour redonner une dynamique à Chrome OS avec son prometteur projet Chrome OS Flex.

Pour Ranjit Atwal, Senior Director Analyst chez Gartner, « une tempête parfaite de bouleversements géopolitiques, d’inflation élevée, de fluctuations monétaires et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement a fait baisser la demande des entreprises et des consommateurs pour les appareils numériques à travers le monde. Et c’est en 2022 qu’elle devrait avoir son impact le plus fort. La demande de PC grand public devrait baisser de 13,1 % en 2022 et chuter beaucoup plus vite que la demande de PC professionnels, qui devrait baisser de 7,2 % d’une année sur l’autre. »

Selon Gartner, le marché mondial PC a décliné de 12,6% au second trimestre 2022 (et même de 18% sur le seul marché EMEA). Cette baisse est ainsi la plus forte enregistrée ces 9 dernières années pour le marché des PC.

Une pointe d’optimisme dans cet océan négatif : avec plus de 310 millions d’unités vendues sur l’année, la volumétrie 2022 restera significativement supérieure à la volumétrie de l’ère prépandémique… Et selon IDC, le marché PC repartira à la hausse en 2023/2024.

