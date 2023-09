Personne mieux que le marketing d’Apple sait faire avaler des couleuvres à ses plus fidèles clients. Le lancement de l’iPhone 15 en est une nouvelle preuve…

Coincé par une Europe qui impose désormais le connecteur USB-C comme seul et unique connecteur universel pour tout appareil mobile, Apple est contraint d’abandonner son ancestral connecteur Lightning au profit de l’USB-C.

L’iPhone 15 est ainsi le premier iPhone de l’histoire à adopter un connecteur « USB » normalisé. Il en résulte finalement un iPhone nouvelle génération incompatible avec tous les périphériques Lightning de ses prédécesseurs (et donc de l’écosystème iPhone actuel) !

Mais il suffit d’une petite phrase au marketing Apple pour balayer cette réalité pourtant un peu dure à encaisser. En effet, pour la firme américaine, l’iPhone 15 n’est pas une anomalie née d’une volonté d’Apple de ne jamais suivre les standards du marché pour mieux fermer son écosystème mais… accrochez-vous bien… « L’USB-C est devenu une norme universellement acceptée… et elle est intégrée dans les produits Apple depuis des années… » (USB-C has become a universally accepted standard… and its been built into Apple products for years).

Au passage, on admirera comment Apple oublie l’intense lobbying effectué pendant des mois (voire des années) pour faire capoter l’adoption de l’USB-C et les années de pied de nez à la Commission européenne en refusant d’adopter le port micro-USB lorsque l’Europe en avait fait une norme commune en 2009 (l’iPhone inaugurera le connecteur Lightning en 2012 avec l’iPhone 5, 3 ans après la promulgation du texte européen).

Et parce que la logique Apple est à nulle autre pareille, la firme lance son iPhone 15, y compris son modèle Pro Max, avec un câble USB-C limité aux vitesses USB 2.0. Car, oui, les iPhone 15 et 15 Plus ont bien un connecteur USB-C mais il est limité aux vitesses USB 2.0. Les iPhone 15 Pro et Pro Max en revanche disposent bien d’un connecteur USB-C en protocole USB 3.x mais ils ne sont livrés qu’avec un câble certifié USB 2.0. Difficile de ne pas trouver tout ça un rien mesquin.

Pour le reste, on retiendra :

Du côté des iPhone 15 (à partir de 969 €) et 15 Plus (à partir de 1.179 €) :

– 2 caméras arrière : 1 objectif ultra grand angle 12MP et l’arrivée d’un nouvel objectif photo avec capteur 48 MP et zoom optique 2x ;

– L’utilisation du processeur A16 Bionic des iPhone 14 Pro ;

– L’introduction de l’astuce Dynamic Island introduite sur les iPhone 14 Pro ;

– L’insertion d’un chip Ultra-Wideband de seconde génération (pour interconnecter des iPhone et surtout iWatch et iPhone).

<

Du côté des iPhone 15 Pro (à partir de 1.229 €) et 15 Pro Max (à partir de 1.479 €) :

– L’utilisation du nouveau processeur A17 Pro Bionic (gravé en 3 nm) avec 6 cœurs CPU, 6 cœurs GPU et 16 cœurs NPU. Le GPU affiche des performances similaires aux consoles NextGen avec notamment support du Ray-Tracing ;

– L’apparition d’un « Action Button » qui fait un peu old-school mais dont Apple semble très fier ;

– 3 caméras arrière dont 1 objectif 48 MP, 1 téléobjectif 12 MP (en 5x sur Pro Max, limité à 3x sur Pro) et 1 ultra grand angle (12 MP) ;

– L’utilisation combinée de deux des objectifs pour réaliser des captures vidéos « spatialisées » en 3D à découvrir en immersion sur le casque Apple Vision Pro quand il sera disponible !

 <

Oui, vous avez raison, cette capture « vidéo spatiale » est bien la vraie nouveauté de cette génération « 15 » même si elle n’existe que sur les modèles « 15 Pro ». Et même si celle-ci ne sera en réalité débloquée et accessible qu’en fin d’année, lorsque le casque Vision Pro sera disponible.

À lire également :