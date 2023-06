L’annonce du premier casque de réalité mixte d’Apple a focalisé toutes les attentions, mais le fabricant avait également d’autres annonces en stock à commencer par l’arrivée de trois nouvelles machines animées par des processeurs M2…

Le Vision Pro, implémentation « maison » du concept de « spatial computing », était la grande annonce de cette édition 2023 de la conférence WWDC, dédiée aux développeurs de l’écosystème Apple. Il ne sera pas disponible avant 2024, mais la marque avait d’autres machines à présenter à commencer par l’officialisation de ses premiers Mac Pro en processeur maison.

Un Mac PRO en processeur M2 Ultra

La gamme Mac dit définitivement adieu à Intel. Le dernier modèle encore animé par des technologies x86, le Mac Pro (dont la dernière édition date de 2019) – principalement destiné aux studios d’effets spéciaux et d’animation – se voit enfin moderniser par les processeurs maison. Et pour l’occasion, Apple dégaine un nouveau processeur : le M2 Ultra qui combine en un package deux processeurs M2 Max. Une combinaison qui lui procure 24 cœurs CPU (ARM) et jusqu’à 76 cœurs GPU, auxquels s’ajoutent 32 cœurs NPU pour accélérer les inférences IA.

Selon Apple, le nouveau Mac Pro en M2 Ultra est capable d’importer 24 flux de caméra 4K distincts et de les encoder au format ProR es en temps réel. Il embarque huit ports Thunderbolt 4 et comporte à l’intérieur de son boîtier six slots PCI-e. L’appareil supporte également jusqu’à 6 moniteurs 4K simultanément connectés.

Le Mac Pro sera disponible de la semaine prochaine pour la décoiffante somme de 8.299 Euros !

Une seconde génération de Mac Studio

Introduit en mars 2022, avec le lancement du M1 Ultra, le Mac Studio (avec son look atypique de Mac Mini étiré), connaît une première mise à jour et passe en processeurs M2.

Démarrant à 2.399 euros avec un processeur M2 Max (12 cœurs CPU, 30 cœurs GPU, 16 cœurs NPU), le Mac Studio « Gen 2 » embarque 32 Go de RAM, 512 Go de SSD, deux ports USB‑C (à l’avant), un lecteur de carte SDXC, quatre ports Thunderbolt 4, deux ports USB‑A, un port HDMI, un port 10 Gigabit Ethernet et une prise casque 3,5 mm.

Le Mac Studio est également décliné en version M2 Ultra (24 cœurs CPU, 60 cœurs GPU, 32 cœurs NPU) avec 64 Go de RAM et 1 To de SSD pour 4.799 euros !

Apple convertit le Macbook Air au 15 pouces

Pré-annoncé par les rumeurs depuis plusieurs semaines, le nouveau Macbook Air 15 pouces a été officialisé hier soir par Apple.

Version améliorée de la version 13 pouces (qui reste au catalogue en version M1 et en version M2), ce nouveau Macbook Air se veut l’un des ordinateurs portables les plus fins dans sa catégorie de taille d’écran : 1,15 cm d’épaisseur. Il affiche 1,5 Kg sur la balance.

Doté de deux ports Thunderbolt/USB 4 et de 8 Go de RAM, animé par le processeur M2 (8 cœurs CPU, 10 cœurs GPU, 16 cœurs NPU), ce modèle 15 pouces démarre à partir de 1.599 euros (avec 256 Go de SSD).

<

À lire également :