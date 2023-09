Selon une rumeur lancée par DigiTimes, Apple préparerait un MacBook « spécial éducation » pour contrer les Chromebooks et PC bas de gamme.

Le marché des PC est en pleine tempête. Après un retour à une croissance inespérée durant les années COVID, le marché retrouve sa morosité d’avant la crise épidémique. Le PC « pour télétravailler » a ainsi relancé le marché entre 2020 et 2022, les Mac profitant aussi de ce dynamisme de circonstance. Et les Chromebooks ont vu leurs ventes exploser principalement sur leur marché fétiche, celui de l’éducation.

La morosité actuelle du marché semble inviter Apple à vouloir étendre un peu plus son audience en visant de nouveaux marchés à commencer par celui de l’éducation qui fut un temps une cible prioritaire bien avant l’arrivée des Chromebooks. Et ce n’est pas du côté de ces tablettes iPad que le constructeur voudrait revenir en force sur ce marché, mais bel et bien avec un MacBook minimaliste et bon marché ! Une première…

Selon DigiTime, Apple envisagerait une nouvelle gamme de produits en marge des actuels MacBook Air et MacBook Pro, visant spécifiquement le monde de l’éducation. L’idée ici serait d’utiliser des composants moins nobles pour le châssis afin de réduire les coûts de fabrication. Pouvoir utiliser ses propres processeurs (comme le M2 ou même le M1) pour animer ces machines permettrait au constructeur d’afficher des machines autrement plus performantes et puissantes que les Chromebooks entrée de gamme d’Acer et Asus qui visent ce marché tout en restant proches de la barre des 500 dollars.

Selon les rumeurs, cette nouvelle gamme pourrait être lancée en 2024 (probablement à temps pour la rentrée scolaire) et ne sera donc pas évoquée, si elle existe vraiment, à l’occasion de l’évènement Apple du 12 septembre qui doit marquer le lancement de l’iPhone 15.

À lire également :